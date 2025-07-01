美擬批准對以色列軍售 價值149億元炸彈導引套件
美國當局今天宣布批准向以色列出售價值5.1億美元（約新台幣149億元）的炸彈導引套件及相關支援，以協助補充近期以國在與伊朗衝突中耗費的大量彈藥。
法新社報導，美國國防安全合作署（DefenseSecurity Cooperation Agency，DSCA）發布聲明表示，這起軍售案將「強化以色列保衛邊境、重要基礎設施和人口中心的能力，進而增強其應對當前和未來威脅的能力」。
聲明還強調，「美國致力於以色列的安全。協助以色列發展並維持強大且可即時反應的自衛能力對美國國家利益至關重要」。
美國國務院已批准這筆軍售案，DSCA也已向美國國會提交必要的通知，目前交易仍待國會批准。
在華盛頓加強施壓加薩停火之際，1名美國官員今天表示，以國總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將於下週訪問白宮，與總統川普會談。
以色列在6月13日針對伊朗核設施發動大規模轟炸，並擊斃伊朗高階軍事指揮官與核子科學家。
到了6月22日，以色列盟邦美國對伊朗福爾多（Fordo）、伊斯法罕（Isfahan）及納坦茲（Natanz）的核設施發動前所未有轟炸，之後以色列與伊朗於24日同意停火協議。
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