中東輻射外洩恐慌升溫！傳伊朗曾想報復以色列核設施 1物爆搶購潮

以色列新消息報電子媒體Ynet 1日報導，以色列與美國接連打擊伊朗核設施，以伊激烈交火之際更傳出德黑蘭可能報復攻擊以色列核設施，在中東地區引發核輻射外洩恐慌。約旦證實採取緊急應變，周圍地區也出現碘片搶購潮，官員紛紛呼籲民眾保持冷靜，勿信社群錯誤資訊而亂買一通。

以伊尚未停火前，約旦原子能委員會主席圖坎（Khaled Toukan）6月22日受訪表示，隨著局勢升高，「以色列迪莫納（Dimona）核反應爐遭襲的可能性正在上升」，這番言論引發熱議與民間焦慮。

圖坎稱，若以色列核設施遇襲，可能會形成放射雲團。不過他也安撫民眾表示，這類輻射雲很可能會飄向約旦南部沙漠地帶，遠離主要城市與人口聚集區，實際影響有限。

同時，圖坎強調，約旦已就可能發生的放射性外洩情況做好準備，必要時將向特定地區居民發放碘片，且約旦擁有可清除土壤與水污染的專業隊伍，並已建立模型追蹤放射雲團的移動情形。

圖坎的言論導致有關碘片的討論升溫。約旦新聞網站Khabarni則報導強調，碘片是預防用藥，並非治療用途，且需在官方指示下、正確時機服用才會有效。

約旦藥師尤瑟芙（Yara Youssef）也在Instagram呼籲民眾冷靜，「碘片不是維他命，現在很多人開始當預防藥亂吃，這非常危險。」

除此之外，部分報導形容，社群媒體已經成為另一場「核災難」。錯誤資訊傳播導致民眾湧向藥局搶購自己根本不清楚如何使用的藥物，也有業者趁機哄抬價格牟利。

鄰近以色列迪莫納反應爐的黎巴嫩也因恐慌出現藥品市場混亂與投機行為，媒體批評部分業者與社群網紅趁勢炒作碘片功效，進一步擴大民眾的不安情緒。

伊朗核設施遇襲後，其濃縮鈾材料下落不明。美軍空襲行動後，國際原子能總署（IAEA）通報當地並未出現核輻射外洩。