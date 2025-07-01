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法新：加薩停火壓力日增 內唐亞胡7月7日訪白宮

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

在華盛頓加強施壓加薩停火之際，一名美國官員今天表示，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）將於下週訪問白宮，與總統川普會談。

法新社報導，內唐亞胡將於7月7日訪問白宮，這是自川普今年1月重新執政以來，內唐亞胡第3次訪問白宮。川普先前曾經說，他希望加薩這塊飽受戰爭蹂躪的巴勒斯坦領土在一週內實現停火。

不願透露姓名的川普政府官員向法新社證實內唐亞胡即將造訪。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）稍早表示，內唐亞胡已表達有意會晤川普，雙方正在討論確切日期。

李威特在記者會上說：「結束這場殘酷的加薩戰爭，一直是總統上任以來的首要任務。」

「看到以色列和加薩在戰爭期間流出的畫面，令人心碎，總統希望看到戰爭結束。」

李威特表示，以色列戰略事務部長德默爾（RonDermer）將於本週訪問白宮，為內唐亞胡的訪問做準備。

川普 內唐亞胡 伊朗 以色列

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