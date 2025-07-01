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最新報復！與伊朗有關駭客預告出售川普心腹郵件 這些人慘被鎖定
路透報導，與伊朗有關的駭客組織「羅伯特」（Robert）揚言出售曝光更多美國總統川普親信的電子郵件，包括幕僚長威爾斯、幕僚史東等人都是目標，疑似報復川普6月22日下令空襲伊朗核設施。
路透在6月29日、30日與羅伯特取得對話，這群駭客表示掌握約100GB的電子郵件，包括幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、川普律師哈利根（Lindsey Halligan）、幕僚史東（Roger Stone），以及川普封口費醜聞當事人、成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）。
羅伯特提及可能會出售這些資料，但並未提供進一步的計畫細節，也未說明郵件內容。
這並非羅伯特首次策畫行動，該組織曾在2024年總統大選最後階段曝光川普與親信的通訊內容，儘管引發部分報導，但並未衝擊川普選情。
事實上，川普當選後，羅伯特曾告訴路透「要退休了」，但在以色列與伊朗陷入12天激烈空戰，還有美軍轟炸伊朗核設施，羅伯特又浮出水面。
美國企業研究所學者卡根（Frederick Kagan）表示，德黑蘭在這場衝突中遭受嚴重損害，其間諜部門很可能正尋求報復，但不會採取可能引發美以軍事反應的手段。
曾研究伊朗網路間諜活動的卡根認為，「合理預設的解釋是，現在大家都被下令動用一切不太可能引發美以軍事升級的非對稱手段。洩露一堆郵件，不太可能引爆那樣的後果。」
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