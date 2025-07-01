以色列稱有興趣與敘、黎建交 但不談領土爭議

耶路撒冷郵報六月卅日報導，以色列外長薩爾當天在記者會說，以方有興趣與敘利亞及黎巴嫩建交，但不會在任何和平協議中討論（以色列併吞的敘利亞）戈蘭高地問題。

薩爾還說，以色列有意擴大亞伯拉罕協議的和平及關係正常化範圍，並將敘黎等鄰國納入和平及關係正常化的架構，同時維護以色列的根本利益與安全利益。

但薩爾不忘強調，無論任何和平協議，戈蘭高地都會繼續歸屬以色列。以色列在一九六七年「六日戰爭」中從敘利亞奪取戈蘭高地大部分地區後，一九八一年併吞戈蘭高地。不過除了美國，國際社會至今未予以承認，仍視該地為敘利亞領土。

幾家希伯來語媒體上周報導，以色列和伊朗廿四日停火後，美國總統川普正促使以色列總理內唐亞胡結束加薩戰爭。根據美方提案，特定國家將收容願離開的加薩居民，川普第一任促成的亞伯拉罕協議則將擴大。該協議已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列建交。

川普廿七日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，加薩停火協議「快達成了」，且本周將達成停火。

據以媒報導，內唐亞胡的首席幕僚、以色列戰略事務部長德默爾本周將訪問華府，討論加薩及伊朗議題。美聯社廿八日也引述一位知情官員報導，德默爾將討論加薩停火等事。一位美國官員及一位知情的阿拉伯外交官說，德默爾此行將面臨來自川普政府的壓力。