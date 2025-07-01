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美促伊朗繼續核談判 伊朗：美須保證不再襲擊

聯合報／ 編譯高詣軒茅毅盧思綸／綜合報導
以伊雖已停火，但六月廿九日仍可見伊朗首都德黑蘭以北的伊文監獄六月廿三日被以色列空襲的建築物廢墟。路透
以伊雖已停火，但六月廿九日仍可見伊朗首都德黑蘭以北的伊文監獄六月廿三日被以色列空襲的建築物廢墟。路透

英國廣播公司（ＢＢＣ）六月廿九日報導，伊朗副外長塔赫特–拉凡奇表示，若美國想恢復外交談判，就必須排除再對伊朗發動任何襲擊行動。

美盼本周恢復談判

塔赫拉–拉凡奇提到，川普政府透過幾個中間人對伊朗說，美方想本周恢復談判，卻還沒對一個「非常重要的問題」表明立場，即美伊談判與對話時，美國是否會再襲擊伊朗，「令我們看到（六月廿一日的）侵略行徑重演」。

塔赫拉–拉凡奇指出，美國還必須說清楚，「他們會提供我們什麼」，以建立進行這類談判和對話所不可或缺的互信。

美伊自四月以來，已舉行五輪核談判，原定六月十五日舉行的第六輪，則因以色列六月十三日襲擊伊朗而取消，六月廿一日美國總統川普就下令美軍從海空襲擊伊朗。

塔赫特–拉凡奇聲稱，對「第六輪」核談判的日期，美伊尚未達成協議，也不知道若恢復談判將列入什麼議程。

被問到伊朗是否可能重新考慮其核計畫，作為和美國達成任何協議的一環，可能交換解除對伊制裁與開放對伊投資，他則反問，「我們為何該同意這樣的提案？」

伊朗否認研發核彈

塔赫特–拉凡奇說，伊朗將堅持能提煉濃縮鈾作為「和平用途」。他並否認外界對伊朗正祕密研發核彈的指控。他辯稱，由於伊朗此前一直遭禁止使用供其核研究計畫的核原料（即濃縮鈾），因此才需要靠自己。

塔赫特–拉凡奇還說，濃縮鈾的濃度及生產能力都可以商量，但要是說「你們不該擁有濃縮鈾、一點點都不行，若你們不同意，我們就會轟炸你們。那這就是叢林法則」。

關鍵濃縮鈾難追蹤

美國六月廿一日的襲擊，對伊朗核計畫造成的損害程度至今仍不詳，塔赫特–拉凡奇也指稱，無法給出確切評估。路透六月廿九日引述十幾位參與遏止伊朗核計畫的前、現任官員報導，美國六月廿一日的空襲可能正好提供伊朗掩護，讓其濃縮鈾的下落難以追蹤。

華府智庫史汀生中心專家海諾寧也指出，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）目前的調查工作可能必須從受損建築物中搜尋與復原原料，並進行鑑識採樣，這些均曠日廢時。一位西方國家外交官也直言，驗證這批原料的狀態將是一大難題，且ＩＡＥＡ與伊朗歷來存在諸多爭議，包含德黑蘭未能詳述在未申報地點發現鈾足跡，「這會是場貓捉老鼠的遊戲」。

對以色列總理內唐亞胡呼籲伊朗人民推翻最高領袖哈米尼的統治，塔赫特–拉凡奇宣稱，伊朗已透過中間人收到以下訊息，即美國「並不想在伊朗推動政權更替」，「斬首」哈米尼，「儘管一些伊朗人可能批評政府的部分作為，但當外國侵略時，伊朗人就會團結對抗侵略」。

塔赫特–拉凡奇強調，不清楚以伊停火會否持續，但只要伊朗沒遭受軍事攻擊，「我們就會繼續遵守」。他透露，（卡達）等伊朗在波斯灣的阿拉伯盟友，正盡全力試圖營造對話所需的氣氛，「我們不想戰爭，想進行對話及外交，但必須做好準備且謹慎，以免再次遭遇意外」。

伊朗 以色列

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