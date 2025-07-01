美促伊朗繼續核談判 伊朗：美須保證不再襲擊

英國廣播公司（ＢＢＣ）六月廿九日報導，伊朗副外長塔赫特–拉凡奇表示，若美國想恢復外交談判，就必須排除再對伊朗發動任何襲擊行動。

美盼本周恢復談判

塔赫拉–拉凡奇提到，川普政府透過幾個中間人對伊朗說，美方想本周恢復談判，卻還沒對一個「非常重要的問題」表明立場，即美伊談判與對話時，美國是否會再襲擊伊朗，「令我們看到（六月廿一日的）侵略行徑重演」。

塔赫拉–拉凡奇指出，美國還必須說清楚，「他們會提供我們什麼」，以建立進行這類談判和對話所不可或缺的互信。

美伊自四月以來，已舉行五輪核談判，原定六月十五日舉行的第六輪，則因以色列六月十三日襲擊伊朗而取消，六月廿一日美國總統川普就下令美軍從海空襲擊伊朗。

塔赫特–拉凡奇聲稱，對「第六輪」核談判的日期，美伊尚未達成協議，也不知道若恢復談判將列入什麼議程。

被問到伊朗是否可能重新考慮其核計畫，作為和美國達成任何協議的一環，可能交換解除對伊制裁與開放對伊投資，他則反問，「我們為何該同意這樣的提案？」

伊朗否認研發核彈

塔赫特–拉凡奇說，伊朗將堅持能提煉濃縮鈾作為「和平用途」。他並否認外界對伊朗正祕密研發核彈的指控。他辯稱，由於伊朗此前一直遭禁止使用供其核研究計畫的核原料（即濃縮鈾），因此才需要靠自己。

塔赫特–拉凡奇還說，濃縮鈾的濃度及生產能力都可以商量，但要是說「你們不該擁有濃縮鈾、一點點都不行，若你們不同意，我們就會轟炸你們。那這就是叢林法則」。

關鍵濃縮鈾難追蹤

美國六月廿一日的襲擊，對伊朗核計畫造成的損害程度至今仍不詳，塔赫特–拉凡奇也指稱，無法給出確切評估。路透六月廿九日引述十幾位參與遏止伊朗核計畫的前、現任官員報導，美國六月廿一日的空襲可能正好提供伊朗掩護，讓其濃縮鈾的下落難以追蹤。

華府智庫史汀生中心專家海諾寧也指出，國際原子能總署（ＩＡＥＡ）目前的調查工作可能必須從受損建築物中搜尋與復原原料，並進行鑑識採樣，這些均曠日廢時。一位西方國家外交官也直言，驗證這批原料的狀態將是一大難題，且ＩＡＥＡ與伊朗歷來存在諸多爭議，包含德黑蘭未能詳述在未申報地點發現鈾足跡，「這會是場貓捉老鼠的遊戲」。

對以色列總理內唐亞胡呼籲伊朗人民推翻最高領袖哈米尼的統治，塔赫特–拉凡奇宣稱，伊朗已透過中間人收到以下訊息，即美國「並不想在伊朗推動政權更替」，「斬首」哈米尼，「儘管一些伊朗人可能批評政府的部分作為，但當外國侵略時，伊朗人就會團結對抗侵略」。

塔赫特–拉凡奇強調，不清楚以伊停火會否持續，但只要伊朗沒遭受軍事攻擊，「我們就會繼續遵守」。他透露，（卡達）等伊朗在波斯灣的阿拉伯盟友，正盡全力試圖營造對話所需的氣氛，「我們不想戰爭，想進行對話及外交，但必須做好準備且謹慎，以免再次遭遇意外」。