聯合國：伊朗能夠「在幾個月內」開始再度生產濃縮鈾

聯合國國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西表示，伊朗能夠「在幾個月內」開始再度生產濃縮鈾，並表示沒有任何軍事性解方能阻止伊朗發展核武。

格羅西表示，儘管美國的大轟炸已經對伊朗的核子設施造成「非常重度的傷害」，但「不能宣稱一切已經消失，而且伊朗已經一無所有」。

他指出，「我要說，在幾個月內，他們將有一系列新離心機運轉，並生產濃縮鈾」。

過去一周來有關伊朗核子計畫受損程度的爭議層出不窮，但真象仍不清楚。美國總統川普強調核子計畫已被「抹除」；以色列軍方表示已使核武計畫推遲「數年」，但也審慎表示這並不是以色列行動的終點。

川普29日表示，美國攻擊行動「終結了伊朗的核武野心，至少在一段期間內」。他也駁斥伊朗現在可能重啟核子計畫的說法。他表示，「他們現在最不可能做的事，就是考慮核子」。但美國及歐洲情報部門指出，伊朗受損程度並非如此嚴重；美國一項初步評估指出，伊朗核子計畫只被推遲數月。

關鍵問題在於伊朗408公斤高純度濃縮鈾的庫存量流向何處；歐洲情報部門的初步評估是，這批存貨完好無損。格羅西表示，「我們不知道這些原料可能在何處，或在12天戰爭期間這些鈾料是否遭到攻擊。因此一部分可能被摧毀，但一部分可能移走」。

他並指出，伊朗保留了將濃縮鈾達成武器級的專業知識；「知識還在，工業能力也在，這是無須證明的事實」。