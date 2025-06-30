伊朗官媒：與以色列交戰12天期間 當地逾900人遇害

在以色列與伊朗停火將近一週之際，伊朗官媒今天報導，在與以國交戰12天期間，伊朗至少有935人遇害。

官媒伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）指出：「在猶太復國主義政權（以色列）對我國發動的12天戰爭中，迄今已確認有935名烈士殉難。」

賈漢吉爾還表示，死亡總數中包括132名女性及38位孩童。

今年6月13日，以色列對伊朗展開大規模轟炸行動，擊殺多名伊朗高階軍事指揮官和核子科學家。以色列也空襲伊朗多地軍事基地、核設施及住宅區。

根據以色列當局，伊朗發動數波飛彈及無人機攻勢以示報復，攻擊特拉維夫（Tel Aviv）與海法（Haifa）等以國大城，造成28人喪生。