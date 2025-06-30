法德英3國譴責伊朗威脅IAEA署長 籲儘速恢復合作
法國、德國與英國今天聯合譴責伊朗對國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西的「威脅」。IAEA日前請求視察遭以色列及美國轟炸的伊朗核設施，但遭德黑蘭當局拒絕。
法新社報導，葛羅西（Rafael Grossi）的母國阿根廷日前也發聲譴責伊朗對他的「威脅」。
這些國家並未具體說明所謂「威脅」為何，但伊朗極端保守派媒體「環球報」（Kayhan）近日宣稱，有文件顯示葛羅西是以色列間諜，應予以處決。
德黑蘭近日指控葛羅西「違背職責」，因為他並未譴責以色列和美國本月稍早對伊朗核設施的攻擊。伊朗國會隨後表決通過，支持暫停與IAEA的合作關係。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）、德國外長瓦德福（Johann Wadephul）和英國外交大臣拉米（David Lammy）透過聯合聲明表示：「法國、德國與英國譴責針對IAEA署長葛羅西的威脅，並重申我們全力支持該機構。」
聲明還指出：「我們呼籲伊朗當局，不要採取任何措施，以終止與IAEA的合作。」
「我們敦促伊朗遵循其法定義務，立即恢復全面合作，並採取一切必要措施，確保IAEA人員的安全。」
伊朗總統辦公室今天則稱，裴澤斯基安（MasoudPezeshkian）總統昨晚在通話中告訴法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），考量到葛羅西對伊朗的「毀滅性」行為，德黑蘭已暫停與他合作。
根據伊朗總統辦公室的聲明，裴澤斯基安在電話中表示：「國會議員採取的行動…是對國際原子能總署署長不公正、不具建設性且具毀滅性行為的自然回應。」
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