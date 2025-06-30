國際原子能機構總幹事：伊朗可能繼續發展其核計劃

根據國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西的評估，儘管伊朗的核設施最近遭到襲擊，但伊朗「在幾個月內」就可能重新啟用多座用於鈾濃縮的離心機設施。格羅西在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時表示，伊朗具備相應的能力。

伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghtschi）表示，在以色列和美國的襲擊之後，伊朗核設施遭受了「嚴重」破壞。美國總統川普則稱，這些襲擊使伊朗的核計劃倒退了數年。

伊朗是否還擁有可用於制造核武器的濃縮鈾？

除了伊朗可能迅速恢復鈾濃縮外，目前尚不清楚在轟炸之後約408公斤已被濃縮至60%的高濃度鈾的去向。國際原子能機構總幹事格羅西承認：「我們不知道這些濃縮鈾現在可能在哪裡。」如果這些鈾被進一步濃縮至90%，將足以製造至少9枚原子彈。

格羅西在接受哥倫比亞廣播公司採訪時表示，其中一部分可能在襲擊中被摧毀，「但也有一部分可能已被轉移。」這些濃縮鈾的去向仍需進一步調查和澄清。

核計劃引發的戰爭

國際原子能機構的主要任務是核實伊朗境內近乎武器級濃縮鈾的下落。格羅西解釋說，自敵對行動開始以來，該聯合國機構就失去了對伊朗敏感核材料的監控。

以色列於6月13日對伊朗發動了大規模襲擊，理由是伊朗日益先進的核與導彈計劃。伊朗對此作出回應，對以色列發動了大規模報復性襲擊。大約一周前，美國介入了以伊戰爭，轟炸了伊朗位於福爾多、納坦茲和伊斯法罕的核設施。經過12天的戰爭，以色列和伊朗之間的停火協議於上周二（24日）生效。

國際合作

為回應以色列和美國對伊朗核設施的襲擊，伊朗議會近期投票決定暫停與國際原子能機構的合作，直至核設施的「安全」得到保障。格羅西在一份情況報告中強調，監查必須繼續進行，並指出這是國際原子能機構與伊朗達成的協議所要求的。

法國總統馬克宏表示，他希望德黑蘭能夠重返談判桌。法國是2015年與伊朗簽署限制其核計劃的國際協議的國家之一。在川普擔任總統期間，美國於2018年退出該協議後，伊朗也逐漸不再遵守該協議。

格羅西遭到死亡威脅

伊朗指責國際原子能機構發布的一份報告引發了與以色列的戰爭。國際原子能機構在一項決議中，正式認定德黑蘭違反了其披露整個核計劃的義務。這項決議是國際原子能機構在伊朗多年來拒絕澄清其過去秘密核活動的背景下通過的。此後伊朗一家報紙公開呼籲對格羅西判處死刑。

美國國務卿魯比歐在X上撰文稱，呼籲「逮捕和處決」的言論「不可接受，必須予以譴責」。阿根廷外交部也譴責了針對阿根廷人格羅西的死亡威脅。阿根廷外交部呼籲伊朗當局保障格羅西及其工作人員的安全，並「避免採取任何可能危及國際原子能團隊的行動」。

伊朗《凱漢報》（Kayhan）為其公然的暴力號召辯解，聲稱格羅西「為以色列從事間諜活動」。該報在伊朗被視為官方宣傳機構。其主編侯賽因·沙裡亞特馬達裡（Hussein Schariatmadari）被認為是一名激進伊斯蘭主義者。

(德新社、法新社、美聯社)

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