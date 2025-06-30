以色列外長：以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建交

以媒耶路撒冷郵報30日報導，以色列外交部長薩爾當天說，以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建立正式外交關係，但不會在任何和平協議裡討論戈蘭高地問題。以國已從敘國併吞戈蘭高地。

幾家希伯來語媒體26日曾報導，以色列和伊朗24日停火後，美國總統川普正促使以國總理內唐亞胡結束以國和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的戰爭。根據其提案，特定國家將收容願離開的加薩居民，川普第一任期促成的「亞伯拉罕協議」則將擴大。該協議已讓阿聯、巴林等穆斯林國家和以國建交。

川普27日在白宮稱加薩停火協議「快達成了」。以媒28日報導，以色列戰略事務部長德默爾本周將訪問華府，討論加薩及伊朗議題。美聯社28日也引述一位知情官員報導，德默爾將討論加薩停火等事。

以色列時報29日報導，一名美國官員和一名知情阿拉伯外交官說，德默爾訪問華府討論結束加薩戰爭時，將面臨川普政府的壓力。

另有關伊朗，川普30日在自創社群媒體真實社群發文說，他將不會和伊朗會談，也不會提供伊朗「任何東西」，還重申美國空襲已完全摧毀伊朗核設施。川普27日已駁斥華府曾討論可能協助伊朗取得300億美元，用於興建民用發電核計畫的報導。