供武以色列打加薩 美德軍火商被挪威基金踢出投資組合

中央社／ 奧斯陸30日綜合外電報導

挪威最大退休基金KLP今天宣布，已將美國豪士科集團和德國蒂森克虜伯集團踢出其投資組合，因為這兩家公司對以色列軍方出售在加薩使用的武器裝備。

法新社報導，KLP表示，豪士科集團（OshkoshCorporation）供應以軍卡車，以軍將其改裝成裝甲運兵車。KLP還指控蒂森克虜伯集團（ThyssenKrupp），在加薩戰爭爆發前，即已同意提供以色列海軍小型護衛艦和潛艇。

KLP資產管理公司（KLP Asset Management）負責任投資主管阿濟茲（Kiran Aziz）在聲明中表示：「企業負有進行盡職調查（due diligence）的獨立責任，以避免參與侵犯基本人權和人道主義法的行為。」

KLP出售其在豪士科持有的價值1900萬克朗（約190萬美元）股份，還出售在蒂森克虜伯持有的價值1000萬克朗投資。

KLP表示，是依照公司內部準則，將豪士科與蒂森克虜伯踢出投資組合，該準則是關於「出售武器給武裝衝突中的國家，而這些國家使用這些武器的方式，嚴重且系統性違反管轄衝突的國際法」。

KLP強調，豪士科與蒂森克虜伯和以軍有長期合作關係，2023年10月7日加薩戰爭爆發後，仍繼續向以色列軍隊提供武器。

伊朗 以色列

延伸閱讀

影／伊朗高官逃過以色列暗殺！空襲被埋3小時 還原死裡逃生經過

「總理盡全力了」以伊戰爭暫停火 內唐亞胡政治命運迎變化

以媒揭以軍行徑「糧援站成殺戮場」 士兵坦言：我們的溝通方式就是開槍

以媒：川普和內唐亞胡同意2周內結束加薩戰爭 由4阿拉伯國家接管

相關新聞

美促伊朗繼續核談判 伊朗：美須保證不再襲擊

英國廣播公司（ＢＢＣ）六月廿九日報導，伊朗副外長塔赫特–拉凡奇表示，若美國想恢復外交談判，就必須排除再對伊朗發動任何襲擊...

聯合國：伊朗能夠「在幾個月內」開始再度生產濃縮鈾

聯合國國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西表示，伊朗能夠「在幾個月內」開始再度生產濃縮鈾，並表示沒有任何軍事性解方能阻...

伊朗官媒：與以色列交戰12天期間 當地逾900人遇害

在以色列與伊朗停火將近一週之際，伊朗官媒今天報導，在與以國交戰12天期間，伊朗至少有935人遇害

以色列稱有興趣與敘、黎建交 但不談領土爭議

耶路撒冷郵報六月卅日報導，以色列外長薩爾當天在記者會說，以方有興趣與敘利亞及黎巴嫩建交，但不會在任何和平協議中討論（以色...

國際原子能機構總幹事：伊朗可能繼續發展其核計劃

根據國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西的評估，儘管伊朗的核設施最近遭到襲擊，但伊朗「在幾個月內」就可能重新啟用多座用於鈾濃縮的離心機設施。格羅西在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時表示，伊朗具備相應的能力。

以色列外長：以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建交

以媒耶路撒冷郵報30日報導，以色列外交部長薩爾當天說，以國有興趣和敘利亞、黎巴嫩建立正式外交關係，但不會在任何和平協議裡...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。