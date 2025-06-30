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尼坦雅胡以國安為由盼暫免貪腐案出庭 法院允延後

中央社／ 耶路撒冷29日綜合外電報導

以色列法院今天同意總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所請，讓他延後在他所涉及的貪腐案審判中作證。美國總統川普昨天也呼籲撤銷對尼坦雅胡的控訴。

法新社報導，尼坦雅胡所屬聯合黨（Likud party）在網路上公布耶路撒冷地方法院的裁決，內容指出：「經具文解釋後…我們部分接受請求，暫時取消尼坦雅胡先生原定（本週）出席的庭審。」

尼坦雅胡的律師請求法院免除他未來兩週出席作證，以便他能在以色列與伊朗停火之後和持續在加薩走廊作戰之際專注處理國家安全問題。

法院先前駁回律師的請求，但在今天的裁決中表示，在聽取尼坦雅胡、軍事情報部門首長和情報機構「摩薩德」（Mossad）主管的陳述後，法院改變決定。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文寫道：「美國每年花費數十億美元保護和支持以色列，數額遠遠超過對其他任何國家。我們不會容忍（尼坦雅胡繼續被控）這種事。」尼坦雅胡則在社群平台X留言感謝川普。

伊朗 以色列

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