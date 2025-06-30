快訊

扯鈴教練當共諜判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織 法院判3年10月

台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

重罰收效！未停讓行人肇事最高罰3萬6千元 新制今上路

伊朗宗教領袖對川普下「追殺令」！籲全球穆斯林施以「斷肢極刑」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗什葉派權威領袖瑟拉茲29日對美國總統川普及以色列總理內唐亞胡祭出堪稱「追殺令」的宗教裁決。圖/取自@Osint613在X的照片
伊朗什葉派權威領袖瑟拉茲29日對美國總統川普及以色列總理內唐亞胡祭出堪稱「追殺令」的宗教裁決。圖/取自@Osint613在X的照片

福斯新聞引述紐約太陽報報導，伊朗什葉派權威領袖瑟拉茲（Naser Makarem Shirazi）29日對美國總統川普及以色列總理內唐亞胡祭出堪稱「追殺令」的宗教裁決（fatwa），依照伊朗法律可對兩人處以斷肢、十字架刑等極刑。專家批評，此舉是宗教上的暴力威脅，可能構成煽動國際恐怖主義。

報導指出，出自瑟拉茲的裁決教令呼籲世界各地穆斯林採取立場，當中載明任何挑戰或危及全球穆斯林社群領袖及團結的個人或政府，將被視為「與真主為敵者」（mohareb）。

根據伊朗法律，「與真主為敵者」將面臨處決、十字架刑、斷肢或流放的極刑。

瑟拉茲在教令中表示：「那些威脅伊斯蘭領袖與整體的人都應被視為與真主為敵者。」他接著以祈禱作結，祈求真主保護穆斯林免於「敵人」侵害，並祈願什葉派彌賽亞馬赫迪（Mahdi）早日降臨。

英伊雙重國籍的評論員戈爾巴尼（Niyak Ghorbani）痛批這項教令是「國家層級的恐怖主義煽動」。他在X發文表示，伊朗政權的敵意早已不限於針對國內異議者，此番教令更彰顯其以宗教為動機，在國際舞台擴張暴力行動的野心。

根據瑟拉茲29日的宗教裁決，任何被視為「與真主為敵者」將成為穆斯林公敵，可能面臨恐怖極刑。圖/取自@GhorbaniiNiyak在X的照片
根據瑟拉茲29日的宗教裁決，任何被視為「與真主為敵者」將成為穆斯林公敵，可能面臨恐怖極刑。圖/取自@GhorbaniiNiyak在X的照片

伊朗 以色列

延伸閱讀

川普嗆聲對等關稅7/9開鍘！網：沒人信了…TACO劇本再來一次？

川普：對等關稅7月9日大限 不打算延長

被川普罵「只會抱怨的空談者」 共和黨參議員提里斯宣布不競選連任

川普暗示：美國對中國採取駭客行動

相關新聞

伊朗早知將遇襲？逾400公斤濃縮鈾消失 「一場貓捉老鼠遊戲開始」

路透報導，以色列與美國空襲伊朗核設施導致聯合國核監督機構陷入困境，無法確定德黑蘭超過400公斤濃縮鈾去向，究竟已被秘密轉...

伊朗宗教領袖對川普下「追殺令」！籲全球穆斯林施以「斷肢極刑」

福斯新聞引述紐約太陽報報導，伊朗什葉派權威領袖瑟拉茲（Naser Makarem Shirazi）29日對美國總統川普及...

伊朗福爾多核設施有動靜！遇襲後最新衛星影像曝光

福斯新聞報導，根據最新衛星影像顯示，伊朗福爾多核設施上周遭遇空襲後，現場仍有持續活動跡象，並可見隧道與通往設施的道路受到...

中東局勢像一場精心編排政治戲 火線後的交易才要開始

編按：聯合報精選每周國際大事，由資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：賴清德總統高調「十講」凝聚綠營，副總統蕭美琴接連接受外媒專訪，民進黨大佬洪奇昌低調訪中傳遞穩定訊號，對內對外各有節奏，是否為罷免案前的政治布局？ 看點2：以色列與伊朗激戰12天，在美國出手控場後終於停火，三方精算下的政治戲碼暫歇，但真正的交易才剛開始，川普政府傳出擬助伊朗重啟民用核計畫換取濃縮鈾歸零，作為伊朗重返談判桌的誘因。 看點3：本屆北約峰會的核心目標，是安撫川普，確保其不對北約鬆手，同時透過提高軍費表現出歐洲的「誠意」，但也暴露北約的現實困境：為了延續美國的安全承諾，不得不在議程安排與決策機制上做出實質讓步。

美以沒炸到？IAEA：伊朗可在數月內重啟濃縮鈾

衛報報導，聯合國原子能總署（IAEA）署長葛羅西近日受訪透露，儘管伊朗多數核設施陸續遭美國與以色列空襲導致受損，但有些據...

署長未譴責伊核設施遭轟 伊朗暫停與IAEA合作…阿根廷發聲了

阿根廷今天譴責伊朗，聲稱德黑蘭當局威脅國際原子能總署（IAEA）的阿根廷籍署長葛羅西。葛羅西日前曾要求視察被以色列及美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。