伊朗宗教領袖對川普下「追殺令」！籲全球穆斯林施以「斷肢極刑」

福斯新聞引述紐約太陽報報導，伊朗什葉派權威領袖瑟拉茲（Naser Makarem Shirazi）29日對美國總統川普及以色列總理內唐亞胡祭出堪稱「追殺令」的宗教裁決（fatwa），依照伊朗法律可對兩人處以斷肢、十字架刑等極刑。專家批評，此舉是宗教上的暴力威脅，可能構成煽動國際恐怖主義。

報導指出，出自瑟拉茲的裁決教令呼籲世界各地穆斯林採取立場，當中載明任何挑戰或危及全球穆斯林社群領袖及團結的個人或政府，將被視為「與真主為敵者」（mohareb）。

根據伊朗法律，「與真主為敵者」將面臨處決、十字架刑、斷肢或流放的極刑。

瑟拉茲在教令中表示：「那些威脅伊斯蘭領袖與整體的人都應被視為與真主為敵者。」他接著以祈禱作結，祈求真主保護穆斯林免於「敵人」侵害，並祈願什葉派彌賽亞馬赫迪（Mahdi）早日降臨。

英伊雙重國籍的評論員戈爾巴尼（Niyak Ghorbani）痛批這項教令是「國家層級的恐怖主義煽動」。他在X發文表示，伊朗政權的敵意早已不限於針對國內異議者，此番教令更彰顯其以宗教為動機，在國際舞台擴張暴力行動的野心。

⭕️Very Important:



This is not just a threat to Iranians — it’s a global danger.



A top Iranian cleric has issued a fatwa openly calling for violent jihad against Western leaders, not just Iranian dissidents. This is a clear act of state-backed incitement to international… https://t.co/wWOyCV4E5h pic.twitter.com/vLUNKCOcTX — Niyak Ghorbani (نیاک) (@GhorbaniiNiyak) June 29, 2025