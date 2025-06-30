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伊朗福爾多核設施有動靜！遇襲後最新衛星影像曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗福爾多核設施22日遭到美軍空襲，馬薩爾科技最新公布該設施於29日的衛星圖像。路透
伊朗福爾多核設施22日遭到美軍空襲，馬薩爾科技最新公布該設施於29日的衛星圖像。路透

福斯新聞報導，根據最新衛星影像顯示，伊朗福爾多核設施上周遭遇空襲後，現場仍有持續活動跡象，並可見隧道與通往設施的道路受到嚴重破壞。

福爾多濃縮廠位於德黑蘭西南約60英里（約96.56公里），鄰近庫姆（Qom）的一座山體之下。

根據美國太空科技公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）公布最新高解析度衛星影像，一台挖掘機與數名人員出現在福爾多地下設施上方山脊處的北側豎井旁。一台起重機似乎正在該豎井入口作業，而山脊下的通道旁也可見停放多輛貨車，這條通道原先用於進出設施。

這批衛星影像也顯示，設施北側的一處建築已完全被摧毀，周圍布滿空襲彈坑與土塵；在進入設施西側的道路也可見另一個彈坑與燃燒痕跡。

分析人士指出，美國上周空襲的主要目標，可能是阻斷設施出入口並增加修復難度。

馬薩爾科技公布伊朗福爾多核設施於29日的衛星圖像。路透
馬薩爾科技公布伊朗福爾多核設施於29日的衛星圖像。路透
馬薩爾科技公布伊朗福爾多核設施於29日的衛星圖像。路透
馬薩爾科技公布伊朗福爾多核設施於29日的衛星圖像。路透
馬薩爾科技29日拍攝伊朗福爾多設施，可見設施通風豎井附近的活動情形。法新社
馬薩爾科技29日拍攝伊朗福爾多設施，可見設施通風豎井附近的活動情形。法新社

伊朗 以色列

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