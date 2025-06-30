華郵：伊朗官員談話對核計畫受損程度輕描淡寫

美國「華盛頓郵報」今天引述4名知情人士報導，在美國政府中流傳的機密情報顯示，截獲的伊朗官員談話內容對德黑蘭核計畫因美國打擊而受損的程度輕描淡寫。

不願具名的其中一名消息人士向路透社證實這種說法，但同時表示伊朗官員說法是否屬實不無疑問，認為截獲內容並非可靠指標。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）上述報導是針對伊朗核計畫受損程度提出的最新質疑。美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）外洩的初步評估指出，美國打擊僅造成伊朗核計畫倒退數個月。

總統川普曾表示，美國打擊行動「徹底摧毀」伊朗核計畫，但美國官員承認，完成相關毀損評估需要時間。

白宮對華郵報導內容予以駁斥。

華郵引述白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）說：「所謂未具名伊朗官員知悉數百英尺殘骸下方發生什麼事的看法是在胡扯。他們的核武計畫已然結束。」

川普今天在福斯新聞頻道（Fox News）專訪中重申，他對這項打擊行動摧毀伊朗核能力有信心。他說：「它遭到前所未見地毀滅，意味他們的核抱負告終，至少一段時間會是如此。」