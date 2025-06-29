再度命令巴勒斯坦人南撤 以色列空襲攻勢傳致加薩17死

加薩走廊民防機構今天表示，以色列空襲及開火在當地至少造成17人喪生，其中包括3名孩童。此外，以國軍方今天再次命令巴勒斯坦人自加薩北部往南撤離。

加薩走廊（Gaza Strip）民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社，加薩5處地點遭空襲導致16人喪命，另1人在援助分發中心附近因遭遇以色列開火而身亡。

巴薩爾指出，加薩市（Gaza City）澤圖恩區（Zeitun）1戶住家今天清晨遭到空襲，兩名孩童在家中罹難，且「該民宅完全被摧毀」。

以色列軍方告訴法新社，他們無法就這些通報事件發表評論，但稱以軍正致力作戰「以瓦解（巴勒斯坦武裝組織）哈瑪斯（Hamas）的軍事能力」。

路透社報導，以色列軍方今天命令巴勒斯坦人自加薩走廊北部撤離。

以軍在社群平台X發文，也傳簡訊通知大批加薩走廊北部居民，敦促他們前往南部汗尤尼斯（KhanYounis）馬瓦希區（Al-Mawasi），以色列將當地劃定為人道主義區。但巴勒斯坦及聯合國官員表示，加薩沒有一處安全。

美國總統川普（Donald Trump）呼籲結束戰爭並再度致力斡旋停火。他今天稍早在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文強調：「達成加薩（停火）協議，救回人質。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預計今天稍晚就以國攻勢進展舉行會議。1名安全事務高階官員透露，軍方將告知軍事行動接近達成目標，但也會提出警告，擴大戰事至加薩走廊其他地區可能危及剩餘以國人質的安全。