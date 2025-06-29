署長未譴責伊核設施遭轟 伊朗暫停與IAEA合作…阿根廷發聲了
阿根廷今天譴責伊朗，聲稱德黑蘭當局威脅國際原子能總署（IAEA）的阿根廷籍署長葛羅西。葛羅西日前曾要求視察被以色列及美國轟炸的伊朗核設施，但遭伊朗拒絕。
法新社報導，伊朗政府近日指控葛羅西（Rafael Grossi）「違背職責」，因為他並未譴責以色列和美國本月稍早對伊朗核子設施的攻擊。伊朗國會已表決通過，支持暫停與聯合國核監督機構IAEA的合作。
阿根廷外交部今天表態支持葛羅西，並稱「明確譴責伊朗對他的威脅」。
根據社群媒體X平台上的聲明，阿根廷外交部也敦促伊朗當局保證IAEA署長及其團隊的安全，「避免採取任何可能置他們於險境的行動」。
但這份聲明未具體說明葛羅西受到什麼威脅。
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