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署長未譴責伊核設施遭轟 伊朗暫停與IAEA合作…阿根廷發聲了

中央社／ 布宜諾斯艾利斯28日綜合外電報導
國際原子能總署署長葛羅西。法新社
國際原子能總署署長葛羅西。法新社

阿根廷今天譴責伊朗，聲稱德黑蘭當局威脅國際原子能總署（IAEA）的阿根廷籍署長葛羅西。葛羅西日前曾要求視察被以色列美國轟炸的伊朗核設施，但遭伊朗拒絕。

法新社報導，伊朗政府近日指控葛羅西（Rafael Grossi）「違背職責」，因為他並未譴責以色列和美國本月稍早對伊朗核子設施的攻擊。伊朗國會已表決通過，支持暫停與聯合國核監督機構IAEA的合作。

阿根廷外交部今天表態支持葛羅西，並稱「明確譴責伊朗對他的威脅」。

根據社群媒體X平台上的聲明，阿根廷外交部也敦促伊朗當局保證IAEA署長及其團隊的安全，「避免採取任何可能置他們於險境的行動」。

但這份聲明未具體說明葛羅西受到什麼威脅。

阿根廷 美國 核設施 德黑蘭 伊朗 以色列

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