停火前襲擊「惡名昭彰」監獄！以色列空襲伊文監獄 伊朗：至少71死
以色列和區域宿敵伊朗日前剛停火，終結1場歷時12天的戰爭，但伊朗司法部今天對外表示，以色列在戰爭尾聲對德黑蘭一座監獄發動的襲擊行動，造成至少71死。
法新社報導，伊朗司法部門發言人賈漢吉爾（Asghar Jahangir）今天表示，根據官方數據，以色列23日對德黑蘭（Tehran）以北的伊文監獄（EvinPrison）發動襲擊行動，造成至少71人喪生。
空襲伊文監獄的行動，是以色列13日發動的伊朗轟炸任務的一環。
路透社報導，在與伊朗的戰爭尾聲轟炸伊朗最惡名昭彰的政治犯監獄，說明了以色列把目標從軍事和核設施擴大到伊朗統治體系的象徵。
賈漢吉爾先前表示，以色列空襲造成伊文監獄部分行政大樓受損，導致人員傷亡。司法部補充說，監獄其他囚犯已被轉移到其他監獄。
伊文監獄內關押多名外籍人士，包括兩名已被監禁3年的法國公民。
法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）於空襲事件過後在社群媒體X發文指出：「鎖定德黑蘭伊文監獄的襲擊行動，將我國公民柯勒（Cecile Kohler）和巴瑞（Jacques Paris）置於險境之中。這是不可接受的。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言