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以色列、伊朗衝突「環境後果未明」 專家：這點最嚴重、也最易被忽略

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伊朗飛彈在以色列南部俾什巴造成損害，攝於24日。法新社
伊朗飛彈在以色列南部俾什巴造成損害，攝於24日。法新社

12天內，伊朗核設施及其它軍事設施共受到多少枚導彈炸彈的攻擊，迄今尚不清楚。單單周日（6月22日），就有14枚各重達近14噸的鑽地彈以及30枚戰斧巡航導彈擊中福爾多、伊斯法罕和納坦茲核設施。

維也納裁軍與不擴散中心的穆克哈茨哈諾瓦（Gaukhar Mukhatzhanova）表示，實際損失規模尚不清楚。

她在6月23日與德國之聲的採訪中表示，國際原子能機構（IAEA）迄今無法完全確認特別是福爾多地下核設施的受損程度。

國際原子能機構認為，多個地點出現放射性和化學污染。在地下設施中，數千個離心機可能因突然斷電受損。這些離心機以高反應性的六氟化鈾為原料。

儘管在這些設施之外尚未測量到放射性提高，但這些物質一旦外洩，將意味著極大的健康與生態隱患。國際原子能機構目前尚無渠道對這些設施進行檢查。

最嚴重、最易被忽略的戰爭後果

環境專家埃斯坎達裡（Rozbeh Eskandari）向德國之聲表示，對相關情況的不了解恰恰是最大的問題。「儘管伊朗決策者一直聲稱，一切都在控制下。但這次幾乎又沒有任何關於環境風險的調查，甚至對於周邊的居民來說，也沒有任何澄清。」

埃斯坎達裡還指出，4月底，伊朗南部港口曾發生嚴重爆炸，所產生的煙霧包含多種有害化學物質，周邊地區的空氣質量連續多日嚴重惡化。而在以色列打擊伊朗導彈設施後，社交媒體上傳播的一些視頻中也看到這樣的濃煙。

埃斯坎達裡表示，爆炸帶來的有害物質會污染土壤。「軍事衝突中的土壤污染是最嚴重、也是最易被忽視的戰爭環境後果之一。這些有害物質常常在土壤表層存留數十年，嚴重損害土壤的質量，包括土壤的肥力和自然再生能力。」

早在上一次戰爭——伊朗與伊拉克的八年戰爭（1980-1988）中，對環境的長期後果就已顯現。與伊拉克接壤地區的煉油廠和工業設施受到大規模轟炸。重型軍車的使用導致重金屬外洩以及有毒殘余存留。曾經肥沃的農田無法耕種。當地大學的研究還顯示，罹患癌症、呼吸道疾病和皮膚病的比例上升。

對生態的破壞，再加上政治體制長期的治理不善，以及氣候變遷的加劇——如更頻繁的持續炎熱，這些產生直接的社會後果，迄今仍未消除。

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