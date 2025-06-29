聯國權威消息認了！IAEA署長：伊朗數月可重啟濃縮鈾 核材料庫存失蹤

衛報報導，聯合國原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）近日受訪透露，儘管伊朗多數核設施陸續遭美國與以色列空襲導致受損，但有些據點「仍然屹立」，德黑蘭「可能幾個月內」就能開始生產濃縮鈾，而IAEA至今無法掌握伊朗已生產濃縮鈾的去向。

以色列軍方13日起空襲伊朗多處核設施，美國22日參戰轟炸包括福爾多（Fordow）等3處關鍵核據點。事後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）坦言受損程度「嚴重」，但並未說明更多細節；美國總統川普則堅稱伊朗核計畫「倒退數十年」。

然而，葛羅西於27日接受哥倫比亞廣播公司（CBS News）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問表示，伊朗的「一些核設施仍然屹立」，並且德黑蘭「可能幾個月內，甚或更短的時間，就能讓部分離心機群開始運轉並生產濃縮鈾」。

除此之外，葛羅西坦言，「目前並不清楚」伊朗已生產的濃縮鈾去向，他說，「部分可能在空襲中被摧毀，但也可能有些被轉移了，這點還需要進一步釐清」，包括設施中還剩什麼、濃縮鈾在哪裡，以及具體發生什麼事。

現在伊朗握有408.6公斤60%濃縮鈾，儘管這批庫存尚未達到武器標準，但若進一步提煉，理論上足以製造超過9枚核彈。

目前，伊朗國會已表決暫停與IAEA合作，德黑蘭也拒絕葛羅西請求視察受損設施，尤其是福爾多。

衛報報導提到，川普日前在福斯新聞節目「周日晨間前景」（Sunday Morning Futures）表示，他認為伊朗並未轉移核材料，「這種事很難辦到，而且我們沒有給太多預警。他們沒能轉移任何東西」。

葛羅西與CBS節目的訪問預計當地時間29日播出。