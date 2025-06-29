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IAEA署長：伊朗濃縮鈾生產 可能在數月內重啟

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）28日報導，國際原子能總署署長葛羅西表示，儘管伊朗多處核設施遭美國和以色列攻擊受損，但伊朗恐怕能夠「在數月內」開始生產濃縮鈾。 路透社
哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）28日報導，國際原子能總署署長葛羅西表示，儘管伊朗多處核設施遭美國和以色列攻擊受損，但伊朗恐怕能夠「在數月內」開始生產濃縮鈾。 路透社

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）今天報導，國際原子能總署署長葛羅西表示，儘管伊朗多處核設施遭美國和以色列攻擊受損，但伊朗恐怕能夠「在數月內」開始生產濃縮鈾。

美國於伊朗當地時間22日轟炸伊朗的3處核設施。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，核設施受損程度「嚴重」，但具體細節尚不清楚。而美國總統川普堅稱，伊朗的核計畫已倒退「數十年」。

不過，國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）表示：「有些設施仍在」。

根據今天發布的受訪紀錄，葛羅西昨天表示：「你知道，他們可能在幾個月內，甚至更短時間內，就能讓幾組離心機開始運轉並生產濃縮鈾。」

另一個關鍵問題是，伊朗在受攻擊前，是否能搬移估計約408.6公斤的高濃縮鈾庫存，無論是部分或全部移走。

法新社報導，這些鈾濃縮程度達60%，已高於民生用途水準，但仍低於武器級程度。如果進一步提煉，理論上可足夠製造9枚以上核彈。

葛羅西向哥倫比亞廣播公司新聞網坦承：「我們並不知道這些材料可能在哪裡。」

他受訪時表示：「所以，有些材料可能在襲擊中被摧毀，但也有些可能被移走了，最終都必須釐清。」

目前，伊朗議員已投票決定，將暫停與國際原子能總署合作，德黑蘭方面也拒絕葛羅西想查看受損設施的要求，尤其是主要鈾濃縮設施所在地福爾多（Fordo）。

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