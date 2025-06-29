伊朗稱獲勝 川普批哈米尼說謊：是我救了他的命

伊朗最高領袖哈米尼廿六日聲稱伊朗在以伊戰爭中獲勝，美國總統川普廿七日批評哈米尼不該說謊。川普還自稱阻止以色列暗殺哈米尼，他卻不知感恩。

哈米尼在以伊停火後發表強硬電視談話宣稱，伊朗打贏以伊戰爭，並攻擊駐中東美軍最大基地、打臉美國，且美國廿一日空襲伊朗核設施損害程度的相關報導言過其實。

川普廿七日在自創社群媒體真實社群發文說，伊朗受損嚴重，三處核設施被毀。川普也說，他知道哈米尼的藏身處，並阻止以色列和美軍殺死哈米尼，使其「免於非常醜陋且可恥的死亡」。

川普還說，以色列在以伊戰爭尾聲時，原本要派軍機到德黑蘭做「最後一擊」，將是這場戰爭中最大規模的攻擊，恐造成很多伊朗人傷亡，是他要求以方收手。

川普強調，過去幾天來思考解除對伊制裁，如今聽到哈米尼「充滿憤怒、仇恨和令人厭惡的聲明」，因此「我立刻停止關於解除制裁的所有工作」。

川普呼籲，伊朗現在前途黯淡，必須回歸世界秩序，否則將更慘，期待伊朗領袖明白「蜂蜜通常比醋有用」。

川普廿七日另在白宮被問到，若美國空襲未能終結伊朗核子野心，有情資顯示伊朗仍能將濃縮鈾提煉至核武級，是否考慮發動新空襲？川普回答「無庸置疑，絕對會」。

川普形容美以將哈米尼「打得落花流水」，還說伊朗想重返核談判，「伊朗想談。他們的核設施被毀」。但伊朗外長阿拉奇廿五日說沒計畫舉行新談判。

路透廿七日報導，一位以色列高階軍事官員稱，以軍已擊殺伊朗逾卅位軍方高層、十一位資深核科學家，瓦解其製造核武的核心能力。伊朗國營媒體則報導，伊朗廿八日在德黑蘭為至少十位高階指揮官、十六位科學家等六十人舉行國葬；伊朗國家電視台的葬禮畫面則未見哈米尼現身。

另外，以伊停火後，伊朗將重啟向中國大陸採購殲–10C戰機的談判。伊媒及俄媒廿六日報導，這款成都飛機工業集團研製的「4++」代中型多用途戰機，可望彌補伊朗空軍長期戰力不足的困境。

香港星島日報報導稱，儘管伊中過去近廿年來多次談判未果，但伊朗空防在以伊十二天戰爭受挫後，伊方顯然急於補強空軍機隊，需求可能達四百架。但目前俄機產能受制俄烏戰爭下的本國需求，俄國智庫稱，中國戰機儼然成為最佳解。