川普稱本周有望達成以哈停火 強調美國人道支援加薩

美國總統川普廿七日在白宮被問到加薩停火協議進展，表示「快達成了」。他坦言加薩情況很糟，但以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯有望一周內停火。以媒廿八日報導，以色列戰略事務部長德默爾本周預定訪問華府，討論加薩及伊朗議題。

川普當時在橢圓辦公室會晤來訪的盧安達及剛果民主共和國外長並接受媒體提問。川普透露，才剛和參與加薩停火協商的人士通話，還說美國提供加薩很多資金和糧食援助，「我們必須這麼做」，加薩很多民眾缺乏糧食、瀕臨死亡。

川普強調，美國最近已決定向美以支持的民間援助組織加薩人道主義基金會（GHF）捐助三千萬美元。他說，美國理論上沒介入以哈衝突，「但我們因人們正在死去而介入。我看到這群人沒食物、什麼都沒有」。

GHF五月底進入加薩，取代聯合國相關機構，但聯合國機構與主要援助團體拒絕和其合作，擔憂GHF旨在配合以色列軍事目標。

以色列時報報導，本周將訪華府的德默爾是以色列總理內唐亞胡高階幕僚。美聯社廿八日也引述一位知情官員報導，德默爾將討論加薩停火等事。此前有多家希伯來文媒體報導，以伊戰爭結束後，川普正敦促內唐亞胡停止始於前年十月的以哈戰爭。

以哈調停國卡達外交部發言人安薩里廿七日接受法新社專訪說，加薩衝突調停人員正基於以伊廿四日停火，趁勢與以哈接觸，希望重啟談判。安薩里呼籲，雙方應把握當前機會之窗，不要又錯失機會。

安薩里說，已看見美方壓力可以有何成效，畢竟美國曾促成以哈一月同意暫時休兵、互換以色列人質和數百名巴人囚犯。他說，尤其鑒於美國最近實現以伊停火，華府施壓致使加薩停戰的構想並非天馬行空。