葉門叛軍朝以色列發射1枚飛彈 以軍稱很可能已遭攔截
以色列軍方今天表示，1枚從葉門朝以國領土發射的飛彈「很可能已被成功攔截」。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）已宣稱這次發射行動是他們所為。
法新社報導，青年運動發言人薩里（Yahya Saree）表示，今天的攻擊行動是他們採取，還表明是朝以色列南部城市俾什巴（Beersheba）發射1枚飛彈。
自從以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月在加薩走廊（Gaza Strip）開戰後，與伊朗結盟並控制葉門大部分地區的青年運動為展現對加薩的支持，而屢屢朝以色列和航經紅海（Red Sea）的船隻開火，干擾全球貿易。
青年運動至今發射過的數十枚飛彈和無人機均已遭到攔截或提前墜落。以色列也已採取一系列報復攻擊。
以色列曾揚言，若青年運動繼續對其發動攻擊，他們將祭出海空封鎖行動。
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