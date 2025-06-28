拿媒體出氣？不滿有關空襲伊朗報導 川普開嗆CNN記者「像狗一樣」

法新社報導，美國總統川普升高他長久以來對主流媒體的攻勢，詆毀個別記者，揚言就他們本週以來有關美軍空襲伊朗的報導採取法律行動。

川普（Donald Trump）上週末下令空襲伊朗核設施被視為政治豪賭，部分支持者批評他違背競選承諾，未能避免美國對外國進行軍事干預。

川普抨擊媒體對一份政府初步機密報告的報導，其中暗示川普聲稱伊朗核設施已被「摧毀」的說法言過其實。

許多觀察家認為，川普對記者的攻擊異常凌厲，凸顯川普試圖讓媒體處於守勢，防止外界密切檢視這場空襲行動。

美國有線電視新聞網（CNN）和「紐約時報」率先報導這份初步情報評估報告，隨後其他主流媒體轉載。評估報告顯示美軍空襲可能未摧毀核設施核心部分，僅使伊朗核子計畫倒退數個月。

川普表示，CNN應該將報導此事的記者「像狗一樣」趕出去，還說CNN和紐時的記者是「有病的壞人」，他們企圖貶抑參與空襲的美國飛行員。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）昨天在電視記者會上重申川普的不滿，並駁斥美國國防情報局（DIA）發布的報告調查結果。

川普還揚言就紐時和CNN有關這份情報報告的報導，對他們提告。

根據紐時說法，川普私人律師在一封信中表示，紐時損害了川普的聲譽，並要求紐時「撤回報導並道歉」，稱報導內容「不實」、涉及「誹謗」且「不愛國」。紐時表示已拒絕這些要求。

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治管理學程主任貝爾特（Todd Belt）告訴法新社：「川普正在扼殺信使（指媒體記者）。」

貝爾特說，「他（川普）拿媒體出氣是因為他知道媒體不受歡迎」，尤其是他的「讓美國再次偉大」（MAGA）核心基本盤對媒體沒好感，「此外，他和政府中的其他人士正利用『愛國牌』強化對媒體的攻勢」。