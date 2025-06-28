「總理盡全力了」以伊戰爭暫停火 內唐亞胡政治命運迎變化

（德國之聲中文網）周二（6月24日）早晨以色列與伊朗達成停火後，儘管停火仍十分脆弱，耶路撒冷街頭和咖啡店仍繁忙起來。12天的戰爭結束，一些人鬆了一口氣。不少人覺得，總理內唐亞胡對伊朗的襲擊令人滿意。

一位高校學生比爾（Adina Bier）向德國之聲表示：「我覺得我們選擇了一個完美的時間點攻擊他們。我覺得內唐亞胡盡全力了。他們差點就擁有了攻擊我們的武器」。

商店主利未（Avraham Levy）表示，內唐亞胡所做的不單是為了以色列，也是為了全世界。「伊朗是一個極端主義宗教政權，其目標就是消滅以色列」。利未是內唐亞胡的政黨利庫德集團的支持者。

以色列民主研究所（IDI）新近一項調查顯示，約82%的以色列猶太人支持對伊朗的進攻及其時間點。

內唐亞胡的受歡迎度回升

就在一個月前，內唐亞胡的政治命運似乎還頗受打擊。這位任職時間最長的以色列總理因加薩戰爭的處理備受國內外批評。他顯然拒絕與哈馬斯達成協議，以確保剩餘人質獲釋。

而對伊朗的進攻則有助於內唐亞胡恢復強人形象。這一形象在2023年10月7日哈馬斯恐怖襲擊後受重創。

網路媒體以色列時報（Times of Israel）政治通訊員施耐德（Tal Schneider）向德國之聲表示，儘管對伊朗的攻擊還有很多未知的地方，很多細節尚不清楚，「但10月7日以來發生的事，都是伊朗一手策劃」。「人人都知道，必須解決這個問題。沒有人真正相信外交解決方案，只有軍事選項」。

政治空間有限

新近民調顯示，內唐亞胡的利庫德政黨支持率有所上升。但實際情況更為複雜。

施耐德表示：「他可能為本黨爭取了一些議席，但這是靠著他的一個緊密盟友、本-格維爾（Itamar Ben-Gvir）的極右翼政黨猶太力量黨。對內唐亞胡來說，這意味著下次選舉他也沒有多少組建新聯盟的空間」。

「他未能吸引中間選民的支持。反對內唐亞胡的人仍反對他，即便無人否認他取得了軍事和戰略成功。」

以色列方面稱，伊朗導彈襲擊導致28人死亡，千餘人受傷。伊朗方面稱，以色列的攻擊導致606人死亡，5332人受傷，但實際人數可能更多。

以色列評論人士稱讚對伊朗的軍事行動，但該行動究竟是否像內唐亞胡所聲稱的那樣成功，還存在不少疑問。

加薩戰爭對內唐亞胡的壓力

如今，以色列國內的視線再次轉向加薩的哈馬斯。周三早晨傳來消息，七名以色列士兵在加薩南部陣亡。據以色列媒體報導，他們所在的裝甲車被安裝了爆炸裝置，從而起火。

一直以來，民調顯示人們支持與哈馬斯達成協議，以換回剩餘50名人質——無論是生是死。

以色列民主研究所高級研究員赫爾曼（Tamar Herman）向德國之聲表示：「內唐亞胡的多數支持者認為，應把人質帶回家，即便意味著暫時停止戰爭」。

長期以來，內唐亞胡的批評者指責他不想結束戰爭，不想與哈馬斯達成歸還人質的協議。他的極右翼聯盟伙伴則威脅，如果他未推翻哈馬斯就結束戰爭，就將退出執政聯盟，從而帶來新的大選。

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