伊朗三大核設施唯一未用鑽地彈攻擊 美軍最高將領揭原因

美國參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）上將在26日的機密簡報會上向參議員表示，美軍並未對伊朗最大核子設施之一的伊斯法罕使用鑽地彈，是因為該設施深埋地下，鑽地彈很可能無法發揮效果。

根據CNN引述3名親自聽取凱恩簡報人士及另一名知情人士的說法，這是美軍首次解釋，為何不在伊斯法罕核子設施投下巨型鑽地彈。

美國官員認為，位於伊朗中部的伊斯法罕地下建築內，儲存伊朗近60%的濃縮鈾庫存。伊朗若想要製造核武，這批濃縮鈾是不可或缺的原料。但美軍B2轟炸機合計向福爾多和納坦茲兩處投下了十餘枚鑽地彈，伊斯法罕卻只僅遭到潛艦發射的戰斧飛彈攻擊。

凱恩的發言人拒絕置評，並表示無法對他向國會進行的機密簡報發表評論。

一位美國官員指出，中央情報局局長拉特克利夫當時表示，美國情報界評估認為，伊朗大部分濃縮核材料均埋藏在伊斯法罕和福爾多。凱恩和國防部長赫塞斯則表示，針對福爾多的軍事行動完全按計畫進行，但未提及對伊斯法罕和納坦茲的影響。川普總統27日則再度聲稱，在美軍展開行動之前，伊朗的三個設施中，沒有任何物質被移走。

川普政府官員向國會簡報時，迴避關於伊朗已濃縮鈾庫存下落的問題。民主黨籍聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）聽取簡報後，當晚接受CNN訪問時表示，伊朗的部分核子能力「深藏地下，我們永遠無法觸及。也就是說，他們有能力將大量保存的核原料轉移到美國轟炸能力無法觸及的地區。」

明德大學蒙特雷國際研究學院教授路易斯（Jeffrey Lewis）向CNN表示，商業衛星照片顯示，伊朗已進出伊斯法罕的地下隧道。

路易斯指出，伊斯法罕26日出現少量車輛，但至少一個隧道入口在27日上午前已清除障礙物。」他表示：「如果伊朗在封鎖隧道入口時，高濃縮鈾庫存仍在其中，那現在可能已轉移至其他地點。」根據路易斯的說法，行星實驗室（Planet Labs）27日拍攝的後續衛星照片顯示，當時隧道入口仍保持開放狀態。

CNN稍早還報導，在Maxar Technologies27日拍攝與發布的新衛星影像中，可見伊朗福爾多核子設施出現推土與挖掘設備。