以伊衝突 伊朗駐中大使：尚未用盡軍事反擊能力

伊朗駐中大使法茲里27日在北京表示，伊中兩國進來保持密切溝通，並談及近期與以美的軍事衝突，稱伊朗尚未用盡軍事反擊能力，只有美以放棄壓迫霸凌，伊朗才可能重新考慮談判。

據新華社報導，法茲里27日在伊朗駐中使館舉行的媒體見面會做上述表示，他說，伊朗支持中國國家主席習近平就中東事態提出的4點主張，也感謝中方在聯合國安理會等多邊場合譴責以色列與美國打擊伊朗。

所謂「4點主張」，是習近平19日與俄羅斯總統蒲亭通電話時，針對以伊戰爭提出的主張：推動停火止戰是當務之急、保障平民安全是重中之重、開啟對話談判是根本出路、國際社會促和努力不可或缺。

法茲里又說，伊朗致力於推進伊中合作，願與中方共同推動落實伊中全面合作計劃，並攜手努力維護國際和地區安全。

他並談及近期伊朗與以美的軍事衝突，聲稱「以色列和美國的目標是推翻伊朗政府、摧毀伊朗核能力以及煽動伊朗人民反對政府，但這三點目標都未實現」。

法茲里稱，伊朗的軍事反擊維護了國家穩定與團結，「伊朗尚未用盡其軍事反擊能力」。

對於美國總統川普25日稱，美國與伊朗下週將舉行會談，並可能簽署一項協議。對此，法茲里表示，伊朗從未主動離開過談判桌，但目前「並非談判良機」。他強調，只有美以放棄對伊朗的壓迫、霸凌等，伊朗才可能重新考慮談判。

法茲里在今年6月4日抵達中國當天，向中國外交部部長助理兼禮賓司司長洪磊遞交國書副本。23日，中國外交部部長助理劉彬與法茲里會面。