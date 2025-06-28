伊朗重啟向中國採購殲10C談判 俄專家認伊戰機缺口達400架

香港星島日報報導，伊朗與以色列結束12日戰爭後，重新啟動向中國採購殲-10C戰機的談判。據伊朗媒體及俄羅斯財經媒體周四（26日）報導，這款成都飛機工業集團研製的4++代中型多用途戰機，有望彌補伊朗空軍長期戰力不足的困境。

報導稱，雖然伊中雙方過去近20年來多次談判未果，以伊開戰12天空防實力受挫後，伊朗方面顯然急於補強空軍機隊，需求恐達400架。目前俄機產能受制於烏克蘭戰爭本國需求，俄智庫承認，中國戰機儼然成為最佳解。

星島日報引述俄羅斯《工商日報》（kommersant）報導稱，早在2015年，伊中雙方曾接近簽約購買多達150架殲-10C戰機，但因付款方式談不攏而破局。中國當時不接受以石油或天然氣作為支付手段，伊朗則受限於外匯短缺與聯合國禁運令，難以成交。2020年武器禁令解除後，談判一度重啟，但最終也因同樣原因中斷。

巴基斯坦和印度5月初爆發空戰，巴方靠中國殲-10CE戰機搭配霹靂-15空對空導彈，在邊境擊落5架印度軍機，而包括3架法製「陣風」（Rafale）戰機，引發全球矚目。

報導稱，殲-10CE為中國成都飛機工業集團開發生產的單發動機多用途戰機，編號E為外銷版，被視為F-16V與瑞典獅鷲（JAS-39 Gripen E）的經濟替代選擇，單價落在4000萬至5000萬美元（約3.1至3.9億港元）之間，視乎配置與訓練包內容而定。相比之下，俄羅斯的Su-35與MiG-35價格更高、產能和交付問題都更具挑戰性。

報導引述英國IISS智庫《The Military Balance 2025》資料指出，伊朗戰前約有150架可用戰機，大多為70年代購入的美製老舊機型，如F-4、F-5與F-14，維修仰賴自行生產零件，運作艱難，其餘如1980年代末期獲得的MiG-29，因缺乏料件，狀況也不佳。

伊朗原計劃透過2023年簽約的Su-35採購案擴軍，訂購50架，惟目前僅收到4架。由於俄國產能多數投入烏克蘭戰爭，短期內難以履行合約，伊朗不得不另尋替代方案。

報導稱，6月13日以色列發動空襲後，凸顯伊朗防空體系薄弱，而美國6月24日同意中國合法購買伊朗石油，讓伊朗有望透過石油易貨方式與中方交易，加快殲-10C採購進度。

俄羅斯科學院普瑞馬可夫世界經濟與國際關係研究所（IMEMO）戰略研究員克拉姆尼克（Ilya Kramnik）指出，即使伊朗順利接收Su-35，仍需大量機隊支撐全面防空能力，估計需求達400架。成本較低、供應穩定的殲-10C，是目前唯一可行選項。他也提到，雖然俄製MiG-35是潛在選擇，但該型機尚未進入量產階段，難以作為主力補充機種。

伊朗空軍司令哈米德·瓦赫迪準將在2024年中國航展期間會見了中國空軍高層，並視察了殲-10CE。殲-10CE的性能堪比升級版的F-16，甚至更勝一籌。它在埃及和巴基斯坦的作戰勝利進一步證明了其性能、可靠性和戰備水平。

另據美國保守智庫「中東論壇」一篇由觀察員肖克里（Umud Shokri）剛發布的文章，伊朗空軍司令哈米德·瓦赫迪準將在2024年中國航展期間會見了中國空軍高層，並視察了殲-10CE。文章認為，殲-10CE的性能堪比升級版的F-16，甚至更勝一籌。它在埃及和巴基斯坦的作戰勝利進一步證明了其性能、可靠性和戰備水平。除了填補伊朗空中能力的空白之外，伊朗購買殲-10CE還標誌著其轉向中國軍事裝備以及加強與北京的經濟和安全關係。

不過該文章也指出，與支付相關的分歧已經導致購買約36架殲-10CE的談判陷入停滯。德黑蘭方面提出以石油以物易物，但北京方面尋求現金支付。

文章指出，伊朗也表示對 JF-17 Block III 感興趣，這是中巴聯合開發的戰鬥機，融合了第五代戰機的技術，但價格低於殲-10CE。但文章說，殲-10CE更能滿足伊朗的作戰需求。如果伊朗希望降低對單一供應商的依賴，它是一款現代化的多用途戰鬥機，可以與未來購買的更大型俄羅斯飛機很好地融合。