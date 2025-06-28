以媒揭以軍行徑「糧援站成殺戮場」 士兵坦言：我們的溝通方式就是開槍

美國和以色列支持的「加薩人道基金會」自5月26日成立，並開始在加薩營運糧援站後，陸續傳出以軍槍擊附近等待援助的加薩民眾。以色列「國土報」27日報導，以色列士兵已坦承被命令刻意向加薩民眾開槍。已有多個人權組織團體要求暫停加薩人道基金會糧食分發系統。

以色列媒體「國土報」（Haaretz）27日以「那是殺戮場（It’s a killing field）！」為標題指出，以色列國防軍（IDF）士兵被命令刻意在加薩人道基金會糧援站，向等待援助的加薩人開槍，即使加薩人民手無寸鐵，且現場當時並無任何威脅狀況，也照開不誤。這項行動被稱為「鹹魚行動」（Salty Fish Operation）。

未具名的國防軍對國土報說：「在我駐紮的地方，每天有1至5人被殺，都是實彈射擊。」

該士兵坦稱：「我們的溝通方式就是開槍！」

國土報還說，有數百名巴勒斯坦人因此喪生，且軍事檢調單位已開始要求對可能犯下的「戰爭罪」進行審查。而以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）以及以色列國防部長卡茲（Israel Katz）都否認指控，並稱這是「血腥誹謗」。

紐約獨立新聞媒體「後果雜誌」（Consequence）針對國土報報導的「鹹魚行動」評論說，以色列軍方殘忍的行徑，簡直就是Netflix韓劇影集「魷魚遊戲」的翻版，觀眾可以自行想像身處在「紅燈綠燈」遊戲隊伍中的那種心驚膽戰。

「鹹魚」是以色列的一個兒童遊戲名稱，類似美國所稱的「紅燈綠燈」（Red Light, Green Light）遊戲，或是台灣兒童熟知的「123木頭人」。一個當鬼的人要先背對大家喊「123木頭人」，其他人則趁鬼喊話時向前移動。等鬼的話音一落，所有人就要停止移動動作。如果有人被鬼看到在動，就會被鬼抓去當鬼，或是要回到原地。

以色列自3月2日開始對所有援助物資封鎖進入加薩地區，使加薩現有200萬居民陷入嚴重飢餓危機。

接著在美國的支持下，一個新的援助組織「加薩人道基金會」（Gaza Humanitarian Foundation ，GHF）在5月成立，並由以色列負責在基金會設立的糧援站分發數量有限的食品包給加薩民眾。

獨立媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，自以色列5月下旬開始運作糧援站起，在加薩中部和南部的4個糧援站附近，至少有420名巴勒斯坦人遭以色列槍擊喪生，另有3000多人受傷。

國土報也在報導中證實，自加薩人道基金會糧援站開始營運後，已發生至少19起以色列國防軍在糧援站對加薩人民槍擊的事件。

「中東之眼」報導，聯合國拒絕參與加薩人道基金會的糧食分發系統工作。另聯合國專家一再指責以色列軍隊將飢餓做為戰爭武器，且聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）負責人拉扎里尼（Philippe Lazzarini）也抨擊，以軍加薩糧援站攻擊行為是戰爭罪。

拉扎里尼說：「加薩人道基金會奪走的性命，比拯救的性命還多。」

中東之眼另提及，已有15個人權組織團體呼籲暫停加薩人道基金會的援助行動，並警告加薩人道基金會可能涉及國際性犯罪。