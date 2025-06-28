川普稱加薩局勢非常糟 預測以色列與哈瑪斯一周內停火

美國總統川普27日表示，他認為巴勒斯坦加薩走廊將在「接下來一周內」(within the next week)達成停火協議。

以色列時報報導，川普在白宮橢圓辦公室向記者表示，他剛與一些參與促成停火和人質釋放協議的人士通話，但未進一步說明詳情。

川普發表這番談話時，有報導稱以色列總理內唐亞胡的重要助手、戰略事務部長德默（Ron Dermer）將於下周訪問華府，就加薩和伊朗問題進行會談。川普據報敦促以色列，在與伊朗的短暫衝突後，結束與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的持續戰爭，並正在尋求擴大《亞伯拉罕協議》。

川普對可能達成的停火協議發表評估後，轉而強調美國最近決定捐助3000萬美元給加薩人道主義基金會（GHF）。過去一個月來，GHF一直從加薩走廊的軍事化區域向當地居民分發食物。

川普表示：「加薩的局勢非常糟糕，我們正向該地區提供大量資金和食物，因為我們不得不這麼做。理論上，我們沒有直接參與，但我們參與其中，是因為有人在死去。」他繼續說： 「我看到那些既沒有食物也什麼都沒有的人群。」

川普隨後哀嘆部分援助物資被「壞人」偷走，但表示新的GHF系統「相當不錯」。