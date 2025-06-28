若伊朗仍能濃縮鈾至核武等級 川普：絕對再度轟炸
美國總統川普今天指出，如果情報顯示伊朗仍然能夠將鈾濃縮至核武等級，他「絕對」會再度轟炸伊朗。
法新社報導，川普在白宮記者會被問到，如果上週襲擊未能成功終結伊朗的核子野心，他是否考慮發動新的空襲行動，川普回答：「毫無疑問，絕對會。」
川普說，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）被美國和以色列的攻擊「打得落花流水」，並稱「這是一個結束它的好時機」。
在伊朗主要的鈾濃縮設施和其他地點遭美國空襲的一週過後，川普今天表示伊朗想要重回談判桌討論核子計畫。
川普指出：「伊朗想要會談。如你所知，他們的核設施被摧毀，他們非常邪惡的核設施。」
然而，伊朗外交部長25日表示，「沒有計畫」舉行新的談判。
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