伊朗最高領袖稱獲勝 川普：我阻止以色列取他的性命

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普總統26日表示，美國與中國在25日已簽署一項貿易協議，中國將取消對美國出口稀土的限制。（路透）
美國總統川普總統26日表示，美國與中國在25日已簽署一項貿易協議，中國將取消對美國出口稀土的限制。（路透）

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）26日聲稱伊朗在與以色列的衝突中贏得勝利，美國總統川普27日對此表達不解，稱哈米尼不該說謊，川普並表示，是他阻止以色列取走哈米尼的性命。

伊朗和以色列之間停火，哈米尼26日發表電視談話，稱伊朗打贏了「12天戰爭」，並向美軍最大的中東基地發動攻擊；川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上質疑哈米尼為什麼說謊？

川普表示，伊朗在衝突中遭到嚴重破壞，3座核子設施也遭到摧毀，且川普表明，他知道哈米尼的藏身處，是川普阻止以色列和美軍取走哈米尼的性命，「我免於他一個非常醜陋且可恥的死亡」。

川普說，在戰爭接近尾聲時，他要求以色列撤回飛向德黑蘭，有可能要做出最後一擊的戰機；川普表示，那會是戰爭中最大規模的攻擊，會造成很多伊朗人的傷亡。

川普也說，他過去幾天來正在思考解除對伊朗的制裁，有利於伊朗的快速、完全的重建；川普說，他卻收到來自伊朗憤怒、憎恨和厭惡的聲明，隨即放棄所有解除伊朗制裁的工作。

川普呼籲說，伊朗必須回到世界秩序之中，不然伊朗的情況會更糟；川普說，伊朗現在沒有希望，而且有可能變得更慘，他期待伊朗的領袖能夠明白，蜂蜜通常比醋更有用。

伊朗 以色列

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