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伊朗外長承認 核設施受損

聯合報／ 記者陳熙文、編譯茅毅／綜合報導
白宮發言人李維特（右）強調，美國情治單位正調查誰將美軍廿一日空襲伊朗核設施的機密報告外洩。圖為她廿六日在記者會中秀出美國總統川普（戴紅帽者）在白宮戰情室開會的照片。（美聯社）
白宮發言人李維特（右）強調，美國情治單位正調查誰將美軍廿一日空襲伊朗核設施的機密報告外洩。圖為她廿六日在記者會中秀出美國總統川普（戴紅帽者）在白宮戰情室開會的照片。（美聯社）

有媒體報導美軍日前的轟炸行動未成功摧毀伊朗的核子設施，美國國防部長赫塞斯廿六日指出，遭媒體曝光的報告只是初步評估，信心指數不高；白宮新聞秘書李維特表示，目前美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正在追查誰把報告洩露給記者；美國總統川普則指控是民主黨人洩露資訊給媒體，並指他們應該被起訴。

美軍日前發動午夜之鎚攻擊行動，動用B｜2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三座關鍵核子設施；川普在攻擊行動後聲稱，已徹底摧毀伊朗的核子能力。

不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述由美國國防情報局（ＤＩＡ）所做評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件。

有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間；川普當日發文稱ＣＮＮ的報導是假新聞。

赫塞斯指出，媒體引述的報告只是初步報告，不但資訊不足，也沒有與情報單位合作，該報告的信心指數很低，內容有很多核心假設，只要假設不成立，報告也不成立。

赫塞斯表示，就算是這樣，該報告仍點出美軍的轟炸行動對伊朗的核子設施造成嚴重的破壞；他並引述以色列原子能委員會的評估，指美軍轟炸行動已經摧毀福爾多的關鍵設施，癱瘓該濃縮鈾廠。

伊朗外長阿拉奇廿六日受訪時公開承認，來自美國的空襲，確實使伊朗主要的核設施受損。

阿拉奇坦言，美軍廿一日對伊朗核設施造成的損害「並不小」。他還說，相關當局正釐清伊朗核計畫的若干「新的實際情況」。

伊朗 以色列

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