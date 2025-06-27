伊朗外長承認 核設施受損

有媒體報導美軍日前的轟炸行動未成功摧毀伊朗的核子設施，美國國防部長赫塞斯廿六日指出，遭媒體曝光的報告只是初步評估，信心指數不高；白宮新聞秘書李維特表示，目前美國聯邦調查局（ＦＢＩ）正在追查誰把報告洩露給記者；美國總統川普則指控是民主黨人洩露資訊給媒體，並指他們應該被起訴。

美軍日前發動午夜之鎚攻擊行動，動用B｜2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗福爾多、納坦茲和伊斯法罕三座關鍵核子設施；川普在攻擊行動後聲稱，已徹底摧毀伊朗的核子能力。

不過，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日引述由美國國防情報局（ＤＩＡ）所做評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件。

有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間；川普當日發文稱ＣＮＮ的報導是假新聞。

赫塞斯指出，媒體引述的報告只是初步報告，不但資訊不足，也沒有與情報單位合作，該報告的信心指數很低，內容有很多核心假設，只要假設不成立，報告也不成立。

赫塞斯表示，就算是這樣，該報告仍點出美軍的轟炸行動對伊朗的核子設施造成嚴重的破壞；他並引述以色列原子能委員會的評估，指美軍轟炸行動已經摧毀福爾多的關鍵設施，癱瘓該濃縮鈾廠。

伊朗外長阿拉奇廿六日受訪時公開承認，來自美國的空襲，確實使伊朗主要的核設施受損。

阿拉奇坦言，美軍廿一日對伊朗核設施造成的損害「並不小」。他還說，相關當局正釐清伊朗核計畫的若干「新的實際情況」。