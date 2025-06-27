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以媒：川普一通電話 內唐亞胡同意2周內結束加薩戰爭

聯合報／ 編譯王若馨陳韻涵盧炯燊茅毅／綜合報導
以色列媒體稱，川普和內唐亞胡同意兩周內結束加薩戰爭，由四個阿拉伯國家接替哈瑪斯來管理加薩。(美聯社) Palestinians carry humanitarian aid packages distributed by the Gaza Humanitarian Foundation operated by the U.S.-backed organization in Khan Younis, southern Gaza Strip, Thursday, June 26, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-06-26，數位典藏序號：20250627010648445】
以色列媒體稱，川普和內唐亞胡同意兩周內結束加薩戰爭，由四個阿拉伯國家接替哈瑪斯來管理加薩。(美聯社) Palestinians carry humanitarian aid packages distributed by the Gaza Humanitarian Foundation operated by the U.S.-backed organization in Khan Younis, southern Gaza Strip, Thursday, June 26, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)【作者：美國聯合通訊社，日期：2025-06-26，數位典藏序號：20250627010648445】

以色列媒體獨家披露美國總統川普（左）和以色列總理內唐亞胡（右）的「兩國方案」願景，稱雙方已就5點基本原則達成共識，包括加薩戰爭在2周內結束，並由4個阿拉伯國家接手治理。（美聯社）
以色列媒體獨家披露美國總統川普（左）和以色列總理內唐亞胡（右）的「兩國方案」願景，稱雙方已就5點基本原則達成共識，包括加薩戰爭在2周內結束，並由4個阿拉伯國家接手治理。（美聯社）

幾家希伯來語媒體廿六日報導，在以伊停火後，美國總統川普正促使以色列總理內唐亞胡結束以哈戰爭。

其中「今日以色列報」廿六日引述知情人士報導，美國廿一日襲擊伊朗核設施後，內唐亞胡廿三日在通話中同意川普的提案，在兩周內結束以哈戰爭，除了以色列需停止在加薩的軍事攻勢，巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯也需釋放剩餘的五十名人質，並由阿拉伯聯合大公國、埃及等四個阿拉伯國家共管加薩，以取代哈瑪斯。

哈瑪斯領導高層則將被流放，二○二○年川普第一任的亞伯拉罕協議也將擴大，沙烏地阿拉伯和敘利亞將承認以色列並建交。路透廿六日報導，以色列總理辦公室及白宮均尚未對相關報導置評。尚不清楚川普的前述提案將如何落實，畢竟哈瑪斯曾矢言不離開加薩，而阿拉伯國家也多次堅稱不會介入治理加薩。

根據該提案，願離開加薩走廊的巴勒斯坦人將由特定國家收容，亞伯拉罕協議也將擴大。亞伯拉罕協議已讓阿聯、巴林、蘇丹及摩洛哥等以穆斯林為主的國家和以色列關係正常化。

今日以色列報指稱，以色列表態支持以巴兩國方案，條件是巴勒斯坦自治政府必須改革。另根據川普的前述提案，美國將承認以色列在約旦河西岸的部分主權。

今日以色列報還稱，川普此提案反映出他的憤怒，他當時打給內唐亞胡，警告立即停止繼續空襲伊朗的軍事行動，並直言不明白內唐亞胡為何因「小小的戰術事件」，破壞兩人商定的和平計畫。該報導提到，川普廿五日突然呼籲，以色列應停止對內唐亞胡的貪腐案調查且免除其刑責，其實也與此一提案有關。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿六日引述四位消息人士報導，川普為促使伊朗重返核談判，可能放寬對伊朗制裁，讓德黑蘭能取得三百億美元資金，用於建設民用核能計畫，還會對一筆六十億美元的資金解禁。這筆資金會由美國的阿拉伯盟友埋單。美方已提出幾個初步方案，其中不容妥協的是伊朗必須不保有濃縮鈾。

伊朗 以色列

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