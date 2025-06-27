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沒和哈米尼套好？美國襲擊3處核設施 伊朗外長鬆口「損害不小」

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為23日赴莫斯科和俄羅斯總統普亭會面的伊朗外長阿拉奇（中）。路透
圖為23日赴莫斯科和俄羅斯總統普亭會面的伊朗外長阿拉奇（中）。路透

對21日美國從海陸襲擊福爾多（Fordow）等伊朗3處核設施的效果，包括川普政府和紐約時報及英國金融時報等多家外媒在內的各方莫衷一是，然而伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）26日受訪時公開承認，來自美國的空襲，確實使伊朗主要的核設施受損。

阿拉奇26日接受伊朗的國家電視台訪問時坦言，美軍21日對伊朗核設施造成的損害「並不小」（not little）。

阿拉奇還說，相關當局正釐清伊朗核計畫的若干「新的實際情況」。他應是指21日後，這些設施最新的受損情況。

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