以防長稱試圖除掉哈米尼但未找到時機 「建議他繼續躲在地堡」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在26日晚間播出的一系列訪談中表示，以色列曾試圖在為期12天的以伊衝突中消滅伊朗最高領袖哈米尼，但始終未能找到下手的好時機。

以色列時報報導，卡茲指出，「如果他當時出現在我們的視線範圍內，我們就會把他除掉。」他並補充，以色列曾「全力搜尋」哈米尼，但始終未能找到合適的行動時機。

卡茲強調，哈米尼已被列入斬首名單，但當他躲進地堡後，以方便無法掌握他的行蹤。卡茲說： 「哈米尼心知肚明，躲得很深，還切斷與指揮官的聯繫，所以最終無法成真。」

美國總統川普曾在自家「真實社群」發文威脅表示，美方知道伊朗最高領袖哈米尼躲在哪裡，「至少現在不會」除掉他，也一度暗示有意推動伊朗政權更迭，但後來改口表示並不支持。當被問及以色列是否曾就此類行動尋求美方批准時，卡茲回答：「我們不需要為這種事獲得許可。」

卡茲在戰爭期間曾特別直言，主張殺死他口中的「現代希特勒」、「不能繼續存在」的哈米尼。他表示，以色列的目標並非政權更迭，而是「在行動中擾亂(upsetting)政權，並向伊朗施加壓力」，但隨著停火生效，以色列將不會再繼續尋求哈米尼的性命。他說：「停火前和停火後是有區別的。」

不過，卡茲仍對哈米尼發出警告，將他比作2024年遭以色列擊斃的黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），並建議他留在地堡裡。卡茲說：「我不建議他安於現狀，他應該向已故的納斯魯拉學習。」納斯魯拉曾長時間藏身於地堡深處，「我建議他也照做」。

卡茲也表示，以色列並未掌握伊朗所有濃縮鈾存放地點，開戰前也不知道美國是否會加入，並表示以色列有一項「執行政策」，包括維持對伊朗的空中優勢，並在必要時透過空襲，確保伊朗無法重啟核子或長程飛彈計畫。