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伊朗高濃縮鈾去向？歐洲情報初步認為大致完好 美防長含糊其辭

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張伊朗原子能組織2019年11月5日發布的照片顯示，伊朗中部納坦茲鈾濃縮設施內的離心機。資料照片。美聯社
這張伊朗原子能組織2019年11月5日發布的照片顯示，伊朗中部納坦茲鈾濃縮設施內的離心機。資料照片。美聯社

金融時報27日引述2名官員報導，歐洲各國政府獲得的初步情報評估顯示，美軍空襲伊朗主要核子設施後，伊朗的高濃縮鈾庫存大致上仍維持完整。

知情人士透露，情報顯示，美軍上周末發動空襲時，伊朗擁有約408公斤接近武器級的濃縮鈾，並未集中存在在兩大主要鈾濃縮設施之一的福爾多，而是已分散至多個其他地點。

美國總統川普堅稱「午夜之槌」（Midnight Hammer）轟炸行動已「完全摧毀」（obliterated）伊朗核子計畫，這項發現再度令外界質疑川普的說法。川普26日在自家「真實社群」寫道，「什麼都沒從該設施搬走，那會花太多時間、太危險，而且又重又難搬！」言下之意顯然是指福爾多設施。

知情人士表示，歐盟各國政府仍在等待關於福爾多設施受損程度的完整情報報告。一份初步報告指出，「損壞範圍廣泛，但未造成結構性全毀」。

福爾多是將鈾濃縮至約60%純度的主要設施，該純度距離武器級僅一步之遙。專家表示，以色列13日對伊朗發動攻擊前，約408公斤純度達60%的濃縮鈾，分別儲存在福爾多、納坦茲和伊斯法罕三處設施。伊朗官員暗示，庫存的濃縮鈾在美方行動前即已完成轉移。

美國國防部長赫格斯26日舉行記者會時，迴避了伊朗是否在空襲前就將濃縮鈾運出福爾多核電廠的問題。面對記者追問，赫格斯回應：「我所審查過的任何情報中，沒有提到這些東西被移動，或沒有放在應該在的位置。」

金融時報指出，以色列原子能委員會日前表示，其評估認為，美以兩國的攻擊「已使伊朗研發核武的能力延後多年」。但專家警告，如果德黑蘭保留庫存的濃縮鈾，並在隱蔽地點部署先進離心機，仍可能具備生產核武所需裂變材料的能力。

伊朗 以色列

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