以媒：川普與內唐亞胡通話定調 加薩戰事「2周內」落幕 由中東4國接管

今日以色列報（Israel Hayom）26日獨家披露美國總統川普和以色列總理內唐亞胡的「兩國方案」願景，稱雙方已就5點基本原則達成共識，包括加薩戰爭在2周內結束，並由4個阿拉伯國家接手治理。

報導指出，美軍空襲伊朗核子設施後，川普、內唐亞胡、美國國務卿魯比歐和以國戰略事務部長德默（Ron Dermer）隨即進行四方電話會議。據一位知情人士透露，4人都對任務的成果感到「欣喜若狂」。

然而，這並非僅源於軍事行動成功，更在於接下來的戰略規畫。作為擴大《亞伯拉罕協議》的一部分，川普與內唐亞胡打算迅速推動與阿拉伯國家達成新的和平協議。

根據報導，雙方達成整體共識的幾個基本原則包括加薩戰爭將在2周內結束，終結條件包括埃及和阿聯在內的4個阿拉伯國家取代哈瑪斯治理加薩走廊，剩下的哈瑪斯領導人將流放他國，而人質則將獲釋，全球多國將接納大量尋求移民的加薩居民，《亞伯拉罕協議》也將擴大，涵蓋敘利亞、沙烏地阿拉伯以及其他阿拉伯和穆斯林國家，承認以色列並建立正式關係。

同時，以色列將宣示願在「兩國方案」架構下解決未來的巴勒斯坦衝突，但前提是巴勒斯坦自治政府進行改革，美國則將承認以色列對約旦河西岸實施有限主權的行動

兩位外交消息人士也透露，川普向內唐亞胡施壓，要求結束加薩的軍事行動。此一壓力在以色列與伊朗爆發衝突前就已開始，並在結束後迅速重啟。然而，另一位消息人士表示，並未察覺美方有此施壓行為。

報導還指出，由於擔憂這項雄心勃勃的計畫可能失敗，川普對以軍在他宣布停火後仍持續空襲伊朗感到憤怒。川普致電內唐亞胡要求停止攻擊時表示不解，不明白以方怎會因為一枚伊朗小型飛彈，就破壞雙方商定的戰略和平框架。

據報導，這一宏大計畫的推動顯然促使川普發文干涉對內唐亞胡的貪腐案審理。據報導，川普先前曾與內唐胡討論過官司，希望他能夠拋開其他事物，全面參與和平願景。因此，內唐亞胡原定下周出庭作證的日期被推遲。