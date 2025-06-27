轟炸伊朗核設施沒成功？ 白宮：FBI正調查誰洩密

有媒體報導美軍日前的轟炸行動未成功摧毀伊朗的核子設施，美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）26日指出遭媒體曝光的報告只是初步評估，信心指數不高；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，目前美國聯邦調查局（FBI）正在追查誰把報告洩露給記者；美國總統川普則指控是民主黨洩露資訊給媒體。

美軍日前發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）攻擊行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施；美國總統川普在攻擊行動後聲稱，已徹底摧毀伊朗的核子能力。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）24日引述由美國國防情報局（DIA）所做出的評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件。

有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間；川普當日發文稱CNN的報導是假新聞。

美國國防部26日特別舉行記者會澄清，赫塞斯指出，媒體引述的報告只是初步報告，不但資訊不足，也沒有與情報單位合作，並指出，該報告的信心指數很低，內容有很多核心假設，只要假設不成立，報告也不成立。

赫塞斯表示，就算是這樣，該報告仍點出美軍的轟炸行動對伊朗的核子設施造成嚴重的破壞；赫塞斯並引述以色列原子能委員會（Israel Atomic Energy Commission）的評估，指美軍轟炸行動已經摧毀福爾多的關鍵設施，癱瘓該濃縮鈾廠。

赫塞斯批評說，媒體之所以懷疑轟炸行動的成效，是為了反對川普，希望轟炸行動未如川普政府說得那麼有效，並透過半真的資訊來製造疑慮。

白宮26日舉行記者會，李維特表示，FBI正在調查誰向媒體洩露報告資訊，指這樣的行為是違法的，洩密者必須負責；李維特也說，洩密者只給出報告的部分內容，藉此來推動錯誤的敘事。

李維特說，洩密者有可能來自情報單位，或者來自國會；川普26日則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指控是民主黨人洩露資訊，指他們應該被起訴。

白宮：沒跡象顯示伊朗在美軍突襲前移走任何濃縮鈾

【中央社／華盛頓26日專電】

美軍上週末突襲伊朗3處關鍵核設施，白宮今天表示，美國情報機構及國安團隊在攻擊之前密切關注這3處的情況，沒有任何跡象顯示，這些設施有任何濃縮鈾在襲擊前被移走；這是一項「成功的行動」。

美軍上週末對伊朗3個核設施發動攻擊，包括福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）及伊斯法罕（Isfahan），川普（Donald Trump）政府堅稱這波行動徹底摧毀伊朗的主要核濃縮設施。

不過，美媒先前報導，衛星影像顯示，在美國發動大規模空襲的前幾天，多輛卡車排在福爾多核設施外面，外界揣測，德黑蘭當局可能已在攻擊前移走濃縮鈾庫存。

川普本人及美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今早相繼表示，沒有濃縮鈾在美軍攻擊行動前被移出福爾多核設施。

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）下午在記者會上被問及此事時表示，美國情報機構及川普政府的國安團隊在美軍襲擊行動的前幾週開始，密切關注這些地點的狀況，「根據美國掌握情況，沒有任何跡象顯示有任何濃縮鈾在襲擊前被移走」，這3個設施都是如此。

她說，這是美國史上最成功的行動之一。

美媒本週稍早引述情報機構的初步報告指出，美軍轟炸伊朗核設施結果僅封鎖2個陣地入口，未炸毀地底建築，伊朗核計畫可能僅倒退數個月。不過，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）昨天表示，一系列可靠情報指出，伊朗核計畫遭到美國空襲重創，數個重要設施被摧毀，重建需要費時數年。

川普多次強調，伊朗不能擁有核武，在美軍行動結束後，他昨天表示，美國下週將與伊朗舉行會談，可能會簽協議。

李威特今天對此回應表示，川普政府團隊，特別是特使魏科夫（Steve Witkoff），持續和伊朗及美國在該地區的夥伴溝通，目標是和伊朗達成協議。

她說，目前尚未安排具體會議時間。川普政府聚焦外交及和平，希望確保伊朗同意只發展非濃縮鈾的民生核計畫。