川普稱美伊下週將會談 伊朗外長否認
伊朗外交部長阿拉奇今天接受國家電視台採訪時表示，伊朗目前並沒有與美方會談的計畫。這與美國總統川普聲稱華府計劃下週與伊朗會談的說法相左。
路透社報導，阿拉奇（Abbas Araqchi）說，伊朗還在評估與美方會談是否符合自身利益。美伊先前已進行5輪談判，後續談判因以色列及美國攻擊伊朗核設施而中斷。
美以兩國表示，空襲旨在遏制伊朗製造核武的能力；伊朗則宣稱自身核子計畫僅限民用。
阿拉奇還說，伊朗核設施受創「不輕」，有關當局正在了解伊朗核計畫的最新狀況，以作為伊朗未來外交立場的參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言