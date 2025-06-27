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川普稱美伊下週將會談 伊朗外長否認

中央社／ 杜拜26日綜合外電報導

伊朗外交部長阿拉奇今天接受國家電視台採訪時表示，伊朗目前並沒有與美方會談的計畫。這與美國總統川普聲稱華府計劃下週與伊朗會談的說法相左。

路透社報導，阿拉奇（Abbas Araqchi）說，伊朗還在評估與美方會談是否符合自身利益。美伊先前已進行5輪談判，後續談判因以色列及美國攻擊伊朗核設施而中斷。

美以兩國表示，空襲旨在遏制伊朗製造核武的能力；伊朗則宣稱自身核子計畫僅限民用。

阿拉奇還說，伊朗核設施受創「不輕」，有關當局正在了解伊朗核計畫的最新狀況，以作為伊朗未來外交立場的參考。

伊朗 以色列

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