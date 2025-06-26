打臉川普…歐洲情報初步評估 伊朗高純度濃縮鈾仍然無損

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

歐洲方面的初步情報評估指出，在美國轟炸伊朗的核子設施後，伊朗的高純度濃縮鈾庫存仍然無損。

歐洲官員指出，這項情報顯示，在美國轟炸時，伊朗408公斤、純度達60%的濃縮鈾並未集中貯存在福爾多核子設施內。純度達60%的濃縮鈾在幾天之內，就能經過「爆發（break-out）」程度達到90%，可用來製造核武。

這項評估指出，這些濃縮鈾已經被分散到其他多個地點，這也使美國總統川普宣稱伊朗核子計畫「已被抹除」的斷言受到質疑。消息人士指出，歐洲各國政府仍在等待完整的情報報告。

伊朗官員已表示，濃縮鈾庫存在美國轟炸之前已被轉移。

美國媒體報導，美國國防情報局的評估指出，伊朗的核武計畫只會被延後幾個月；川普對這項報導已予駁斥。以色列原子能委員會本周表示，他們評估這次轟炸已經使「伊朗發展核武的能力倒退數年」。

但專家警告，如果伊朗留下濃縮鈾庫存，並在隱密場所設置先進離心機，則仍然能夠生產武器級的濃縮鈾。

聯合國國際原子能總署（IAEA）秘書長葛羅西表示，伊朗的核子計畫已經「遭到重損」，但宣稱遭到摧毀則是唬爛。

伊朗的濃縮鈾總庫存量超過8,400公斤，但其中大部分都是低純度。

伊朗 以色列

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