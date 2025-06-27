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川普喊取消內唐亞胡貪腐審理 美媒傻眼：干涉盟友司法史無前例

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
美國總統川普（左）4月在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。路透
美國總統川普（左）4月在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。路透

美國總統川普廿五日在社群媒體發文，呼籲「立即取消」以色列總理內唐亞胡的貪腐案審理，或給予赦免。媒體指，這是美國總統史無前例介入另一民主盟友法律程序。

Axios報導，內唐亞胡正因收賄詐欺和背信三項罪名受審。他被控收受商人提供價值超過廿萬美元禮物，並向一位電信巨頭提供價值數億美元的監管利益，以換取其旗下網站的正面報導。

內唐亞胡的案件審理已持續四年，部分原因在於他採用多種合法拖延戰術。以色列對內情報機構「辛貝特」前局長指出，內唐亞胡試圖利用行政權力拖延審判。

川普發文寫道，他聽說此事並感到震驚，以色列與伊朗戰爭結束後，以色列仍持續對內唐亞胡進行「荒謬的獵巫行動」。川普強調，兩人在以伊朗戰爭期間「剛剛一起經歷地獄」，並取得「任何人都難以想像的成果，徹底摧毀可能是世界上任何地方最強大的核武之一」。

川普寫到：「儘管如此，我剛得知畢比（內唐亞胡）已被傳喚於周一出庭，繼續審理這樁曠日持久且帶有政治動機的案件，意在對他造成巨大傷害。」他補充說，沒人能比內唐亞胡更能與美國密切合作。

川普寫道：「是美國拯救以色列，現在美國將拯救內唐亞胡。」川普呼籲審判立即取消，否則就應「赦免這位偉大的英雄」。

詐欺 社群媒體 核武 收賄 川普 內唐亞胡 伊朗 以色列

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