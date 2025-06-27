打臉川普說詞...伊朗最高領袖哈米尼：核設施無重大損害

伊朗國營媒體廿六日播出最高領導人哈米尼談話影片，哈米尼表示，美國日前打擊伊朗核設施「沒有造成重大損害」，直接反駁美國總統川普稱「伊朗核計畫被徹底摧毀」說法。哈米尼還說，必要時伊朗會再度攻擊美軍基地。

這是美國廿一日轟炸伊朗以來，八十六歲的哈米尼首次發表談話。他說，伊朗戰勝以色列，展現出團結，傳遞了「人民同心協力」訊號，美國感覺以色列可能被徹底摧毀，因此參戰，但美國一無所獲。

對於美國總統川普呼籲伊朗「投降」，哈米尼說，美國總統不該說這種話，「對伊朗這樣偉大的國家與民族而言，提到投降就是一種侮辱」。

伊朗在停戰前向卡達烏代德美軍基地發射飛彈，並未造成人員傷亡或損失。但哈米尼說，伊朗這次攻擊「打了美國一巴掌」，且造成「一些損害」，必要時伊朗會對該地區美軍基地發動更多攻擊，還說「如果發生攻擊，敵人與侵略者付出的代價肯定會很高」。

這次演講影片於當地時間廿六日十四時五分（台灣時間十八時卅五分）在伊朗國營媒體播出。不過，何時錄製無法確定。

川普廿五日說，美伊兩國官員下周將對話，到時候可能簽署協議，但伊朗方面並未證實下周將與美國會談。

美軍空襲伊朗三處核設施，成效引發討論。川普堅稱美軍徹底摧毀伊朗核武能力，美國中央情報局局長拉特克利夫廿五日表示，新情資顯示伊朗幾個關鍵核子設施已遭摧毀，「重建可能需要數年」。

ＣＮＮ與多家媒體先前報導，美國國防情報局在空襲後的初步分析認為，此次轟炸可能僅將伊朗發展核武進程延後數個月，白宮則反駁該評估「錯誤」。

美國參謀首長聯席會議主席凱恩廿六日在五角大廈舉行記者會，說明美軍轟炸伊朗福爾多核設施戰果。法新社

美國國防部長赫塞斯與參謀首長聯席會議主席凱恩廿六日舉行記者會，凱恩公布更詳盡的現場照片和圖表，說明美軍如何以鑽地彈襲擊伊朗福爾多地下核設施的兩個通風井，造成大面積爆炸和破壞。赫塞斯也引用美國、以色列和聯合國情報，表示美國這次空襲是「歷史性成功」，斥責媒體不該引用外洩的初步評估質疑轟炸成果。

川普隨後發文稱讚赫塞斯召開了「專業」的記者會，並稱伊朗在美軍襲擊前運走濃縮鈾說法，純屬謠言。