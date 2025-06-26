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否認轟炸行動失敗 美防長批：為反川普才懷疑

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）
美國國防部長赫塞斯。（美聯社）

有媒體報導美軍日前的轟炸行動未成功摧毀伊朗的核子設施，美國國防部26日特別舉行記者會說明，部長赫塞斯（Pete Hegseth）指出媒體引述的報告只是初步評估，信心指數不高，且報告內容仍點出伊朗核子設施遭到嚴重破壞；赫塞斯說，媒體之所以懷疑轟炸行動的成效，是為了反對美國總統川普

美軍日前發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）攻擊行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施；川普在攻擊行動後聲稱，已徹底摧毀伊朗的核子能力。

不過，美國有線電視新聞網（CNN）24日引述由美國國防情報局（DIA）所做出的評估報告指出，轟炸行動並未摧毀伊朗的核子項目的核心構件；有知情人士指出，伊朗的濃縮鈾庫存並未被摧毀，另一名知情人士也表示，伊朗的離心機多數得以保存，認為美國的轟炸行動只延遲伊朗的核子能力至多幾個月的時間；川普當日發文稱稱CNN的報導是假新聞。

美國國防部26日舉行記者會，赫塞斯表示，媒體引述的報告只是初步報告，不但現階段資訊不足，也沒有與情報單位合作，並指出，該報告的信心指數很低，內容中有很多核心假設，只要假設不成立，報告也不成立。

赫塞斯表示，就算是這樣，該報告仍點出美軍的轟炸行動對伊朗的核子設施造成嚴重的破壞；赫塞斯並引述以色列原子能委員會（Israel Atomic Energy Commission）的評估，指美軍轟炸行動已經摧毀福爾多的關鍵設施，癱瘓該濃縮鈾廠。

赫塞斯批評說，媒體之所以懷疑轟炸行動的成效，是為了反對川普，希望轟炸行動未如川普政府說得那麼有效，並透過半真的資訊來製造疑慮。

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