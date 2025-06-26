伊朗打臉川普！最高領袖停戰後首發聲 稱核設施受損不大

英國廣播公司（BBC）報導，伊朗電視台26日播出最高領導人哈米尼談話影片，是美國轟炸伊朗和以色列與伊朗停火以來，哈米尼首次發表談話。哈米尼表示，美國日前打擊伊朗核設施「沒有造成重大損害」，直接反駁美國總統川普宣稱「伊朗核計畫已徹底摧毀」說法。

他也說，伊朗戰勝以色列，展現出團結，傳遞了「我們的人民同心協力」訊號。他還說，美國感覺以色列可能被徹底摧毀，因此參戰。

對於美國總統川普呼籲伊朗「投降」，哈米尼說，美國總統不該說這種話，「對伊朗這樣偉大的國家與民族而言，提到投降就是一種侮辱」。

哈米尼也說，伊朗日前攻擊卡達烏代德美軍基地，造成「一些損害」，必要時伊朗會對該地區美軍基地發動更多攻擊，還說「如果發生攻擊，敵人與侵略者付出的代價肯定很高」。

這次演講影片於當地時間26日14時5分（台灣時間18時35分）在伊朗國營電視台播出。不過，何時錄製無法確定。