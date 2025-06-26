26人涉勾結被捕 伊朗曝：已處決3名以色列間諜

以色列與伊朗宣布停火幾天後，伊朗國營法斯通訊社報導，情報機構已逮捕26人，指控他們與以色列勾結。伊朗今天並表示，已經處決3名遭控為以色列從事間諜活動的男子。

法斯通訊社（Fars News Agency）今天報導：「確認這26人是猶太復國主義政權最近發動戰爭的特工和受騙參與者，已被哈茲拉特．瓦里．阿瑟軍團（HazratVali Asr Corps）情報組織逮捕。」

法斯通訊社引述該情報組織聲明指出：「他們當中大多數人已承認自己的行徑，包括違犯安全活動、對公眾散播焦慮和破壞行為。」

以色列軍方首長今天表示，為期12天戰爭期間以色列突擊隊員曾在伊朗境內秘密行動，以色列情報首長也稱許美國情報部門的協助。伊朗後來採取上述逮捕行動。

以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）在電視演講中說：「我們完全控制伊朗空域及我們選擇展開行動的每個地點…這尤其要歸功於我們空軍和地面突擊隊進行的協調和戰術欺敵。」