美空襲伊朗...意圖嚇阻北韓？專家曝：只會強化金正恩「兩大認知」

當美國B-2轟炸機飛越伊朗上空，鎖定德黑蘭核武設施發動空襲時，東亞的決策圈與分析人士已在思考一個關鍵問題：這會對北韓釋出什麼訊號？畢竟北韓的核武實力遠比伊朗先進。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管美方多年來持續努力勸說北韓棄核，外界普遍認為，金氏政權已擁有多枚核彈頭，且具備射程達美國本土的飛彈，這也意味著任何對朝鮮半島的軍事打擊，風險將遠高於攻擊伊朗。

南韓慶南大學北韓研究教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示：「川普對伊朗核設施的打擊，無疑將進一步強化北韓長期奉行的政權存續與發展核武的政策正當性。」

美國戰略與國際研究中心（CSIS）韓國研究主席車維德（Victor Cha）分析，對金正恩而言，美國近期對伊朗的軍事行動展現出一種令人不安的邏輯：從伊拉克、利比亞到伊朗，沒有核武的國家容易成為美國主導干預的對象。而北韓已進行6次核試，並發展出長程飛彈，因此視其核武庫為絕不可妥協的核心資產。

車維德指出，美國這次對伊朗的打擊，只會強化北韓的兩項認知，而這兩點對美國都不是好消息。「第一，美國在對待北韓核計畫上，並不像處理伊朗時那樣具備動武選項。第二，這次空襲只會讓金正恩更堅信，他必須持續發展並維持核武庫。」他強調，伊朗與北韓之間的最大差異，正是核武能力的懸殊對比。

據推估，北韓目前擁有約40至50枚核彈頭。南韓梨花女子大學國際安全教授李雷夫（Leif-Eric Easley）指出：「平壤的核武計畫已發展得更加成熟，擁有多種投射系統，包含可能已可發射的洲際彈道飛彈。」這些飛彈射程遠超伊朗現有的任何武器，足以打擊全球目標。

相較之下，根據國際原子能總署（IAEA）最新評估，伊朗尚未發展出可實戰部署的核武，濃縮鈾濃度也仍未達到武器級門檻。

南韓慶南大學的林乙哲警告：「若對北韓發動攻擊，可能引發全面核戰的風險。」根據美韓同盟條約，美國若對北韓採取軍事行動，需事先與南韓政府協商，此舉牽涉政治與法律的層面甚廣。

此外，與伊朗不同的是，北韓與俄羅斯簽有正式的互助防衛條約。林強調：「該條約使俄羅斯在北韓遭受攻擊時，可自動出兵介入。」

這一連串的嚇阻因素，包括核武能力、美國在區域的盟邦體系，以及俄羅斯的支持，使得北韓不太可能面臨華府對伊朗般的單邊軍事打擊。

林乙哲指出，這次對伊朗的空襲恐怕不會遏止核擴散，反而會被視為合理化發展核武的藉口。「這次攻擊將加深北韓對美國的疑懼，也可能成為北韓外交政策轉向的催化劑，尤其是在加強與俄羅斯的軍事合作方面。」