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史無前例干涉民主盟友司法！川普呼籲立即取消內唐亞胡貪腐案

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普4月7日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。內唐亞胡會後向媒體揮手致意，川普則向媒體發表講話。路透
美國總統川普4月7日在白宮會晤以色列總理內唐亞胡。內唐亞胡會後向媒體揮手致意，川普則向媒體發表講話。路透

美國總統川普25日在自家「真實社群」發文，呼籲「立即取消」以色列總理內唐亞胡的貪腐案審理，或對其給予赦免。媒體指出，這是美國總統史無前例介入另一民主盟友法律程序的舉動。

Axios報導，內唐亞胡目前正因收賄、詐欺和背信三項罪名受審。他被控收受商人價值超過20萬美元的禮物，並向一位電信巨頭提供價值數億美元的監管利益，以換取其旗下網站的正面報導。

內唐亞胡的案件審理已持續四年，部分原因在於他採用多種合法拖延戰術。以色列對內情報機構「辛貝特」前局長指出，內唐亞胡試圖利用行政權力拖延審判。

川普在「真實社群」寫道，他「聽聞並感到震驚」，即使在以色列與伊朗的戰爭結束之後，以色列仍持續對內唐亞胡進行「荒謬的獵巫行動」。川普強調，兩人在以伊朗戰爭期間「剛剛一起經歷地獄」，並取得「任何人都難以想像的成果，徹底摧毀可能是世界上任何地方最大且最強大的核武之一。」

川普寫到：「儘管如此，我剛得知畢比（內唐亞胡的暱稱）已被傳喚於周一出庭，繼續審理這樁曠日持久且帶有政治動機的案件，意在對他造成巨大傷害。」他補充說，在戰爭期間，沒有人能比內唐亞胡與美國合作得更默契。

川普寫道：「是美國拯救以色列，現在美國將拯救內唐亞胡。」

目前尚不清楚促使川普發文的具體原因，但川普過去鮮少公開談論內塔尼亞胡的官司，24日還對內唐亞胡在停火問題上的表現明顯感到不滿。

伊朗 以色列

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